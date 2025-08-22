 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
Der SC Preußen Münster II und die SG Wattenscheid 09 trafen sich vor über 500 Zuschauern im Preußenstadion.
Der SC Preußen Münster II und die SG Wattenscheid 09 trafen sich vor über 500 Zuschauern im Preußenstadion. – Foto: Maik Matheus | SGW09

Das waren die zuschauerreichsten Partien zum Saisonauftakt 2025/26

Nach zwei Spieltagen hat fast jede Mannschaft ein Heimspiel absolviert.

Verlinkte Inhalte

Oberliga Westfalen
LL Westfalen St. 3
LL Westfalen St. 4
BZL Westfalen St. 5
LL Westfalen St. 1

Wo klingelten die Kasse ganz besonders? FuPa Westfalen zeigt die bisherigen "Highscores" bei den Zuschauerzahlen ab Oberliga Westfalen abwärts.

800 Zuschauer | SG Bockum-Hövel - Hammer SpVg 0:2 (Landesliga 4)

741 Zuschauer | RW Ahlen - Westfalia Rhynern 1:6 (Oberliga Westfalen)

680 Zuschauer | Delbrücker SC - SF DJK Mastbruch 1:1 (Landesliga 1)

541 Zuschauer | SC Preußen Münster II - SG Wattenscheid 09 0:0 (Oberliga Westfalen)

540 Zuschauer | ASC 09 Dortmund - Türkspor Dortmund 1:1 (Oberliga Westfalen)

520 Zuschauer | SpVgg Vreden - SV Lippstadt 08 1:3 (Oberliga Westfalen)

500 Zuschauer | VSV Wenden - RW Hünsborn 1:3 (Bezirksliga 5)

455 Zuschauer | SV Lippstadt 08 - TuS Ennepetal 3:0 (Oberliga Westfalen)

425 Zuschauer | TuS Ennepetal - SpVgg Erkenschwick 1:2 (Oberliga Westfalen)

412 Zuschauer | SV Wanne 11 - SV Sodingen 2:0 (Landesliga 3)

400 Zuschauer | FC Altenhof - VSV Wenden 2:4 (Bezirksliga 5)

Aufrufe: 022.8.2025, 10:45 Uhr
redAutor