Das waren die zuschauerreichsten Partien zum Saisonauftakt 2025/26

Wo klingelten die Kasse ganz besonders? FuPa Westfalen zeigt die bisherigen "Highscores" bei den Zuschauerzahlen ab Oberliga Westfalen abwärts.
800 Zuschauer | SG Bockum-Hövel - Hammer SpVg 0:2 (Landesliga 4)
741 Zuschauer | RW Ahlen - Westfalia Rhynern 1:6 (Oberliga Westfalen)
680 Zuschauer | Delbrücker SC - SF DJK Mastbruch 1:1 (Landesliga 1)
541 Zuschauer | SC Preußen Münster II - SG Wattenscheid 09 0:0 (Oberliga Westfalen)
540 Zuschauer | ASC 09 Dortmund - Türkspor Dortmund 1:1 (Oberliga Westfalen)
520 Zuschauer | SpVgg Vreden - SV Lippstadt 08 1:3 (Oberliga Westfalen)
500 Zuschauer | VSV Wenden - RW Hünsborn 1:3 (Bezirksliga 5)
455 Zuschauer | SV Lippstadt 08 - TuS Ennepetal 3:0 (Oberliga Westfalen)
425 Zuschauer | TuS Ennepetal - SpVgg Erkenschwick 1:2 (Oberliga Westfalen)
412 Zuschauer | SV Wanne 11 - SV Sodingen 2:0 (Landesliga 3)
400 Zuschauer | FC Altenhof - VSV Wenden 2:4 (Bezirksliga 5)