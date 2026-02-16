 2026-02-16T15:22:36.155Z

Allgemeines

Das waren die Testspiele der Verbandsligisten am Wochenende

Die Übersicht auf alle geplanten Testspiele.

von Timo Babic · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Verlinkte Inhalte

OL Baden-Württemberg
Verbandsliga WFV
LL Württemberg St. 2
LL Württemberg St. 3
LL Würt. St. 4

Der 20. Spieltag und damit die Rückkehr in den Spielbetrieb der Verbandsliga Württemberg steht bald an. Doch wie ist der aktuelle Stand in der Vorbereitung? FuPa gibt die Übersicht auf die Tests, die in den nächsten Tagen geplant sind.

Die Testspiele der Verbandsligisten am Wochenende

Young Boys Reutlingen

Sa., 14.02.2026, 12:00 Uhr
Young Boys Reutlingen
Young Boys ReutlingenYoung Boys R
SV Nehren
SV NehrenSV Nehren
3
1
Abpfiff

FC Holzhausen

Sa., 14.02.2026, 14:00 Uhr
FC Holzhausen
FC HolzhausenHolzhausen
Türkischer SV Singen
Türkischer SV SingenTürk. Singen
4
2
Abpfiff

TSV Berg

Sa., 14.02.2026, 14:00 Uhr
TSV Berg
TSV BergTSV Berg
FC Wangen
FC WangenWangen
1
3
Abpfiff

TSV Oberensingen

Sa., 14.02.2026, 14:00 Uhr
1. Göppinger SV
1. Göppinger SV1. Göpp. SV
TSV Oberensingen
TSV OberensingenOberensingen
3
2

Sportfreunde Dorfmerkingen

Fr., 13.02.2026, 16:45 Uhr
Sportfreunde Dorfmerkingen
Sportfreunde DorfmerkingenDorfmerking.
FC Augsburg
FC AugsburgFC Augsburg
2
1
Abpfiff

Fr., 13.02.2026, 19:15 Uhr
TSV Nördlingen
TSV NördlingenNördlingen
Sportfreunde Dorfmerkingen
Sportfreunde DorfmerkingenDorfmerking.
2
2
Abpfiff

VfB Friedrichshafen

Mi., 18.02.2026, 19:00 Uhr
VfB Friedrichshafen
VfB FriedrichshafenVfB FN
SV Kressbronn
SV KressbronnKressbronn
19:00

TSG Hofherrnweiler-Unterrombach

Fr., 13.02.2026, 18:30 Uhr
TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
TSG Hofherrnweiler-UnterrombachHofherrnw.
TSGV Waldstetten
TSGV WaldstettenWaldstetten
3
3
Abpfiff

Calcio Leinfelden-Echterdingen

Sa., 14.02.2026, 11:00 Uhr
Calcio Leinfelden-Echterdingen
Calcio Leinfelden-EchterdingenCalcio L-E
TSVgg Plattenhardt
TSVgg PlattenhardtPlattenhardt
2
1
Abpfiff

SV Fellbach

Sa., 14.02.2026, 14:00 Uhr
SV Fellbach
SV FellbachSV Fellbach
1. CfR Pforzheim
1. CfR PforzheimPforzheim
3
2

SSV Ehingen-Süd

Morgen, 19:00 Uhr
FV Olympia Laupheim
FV Olympia LaupheimOly.Laupheim
SSV Ehingen-Süd
SSV Ehingen-SüdEhingen-Süd
19:00

Sportfreunde Schwäbisch Hall

Sa., 14.02.2026, 12:00 Uhr
Sportfreunde Schwäbisch Hall
Sportfreunde Schwäbisch HallSpf. S.-Hall
1. FC Normannia Gmünd
1. FC Normannia GmündNorm. Gmünd
3
2

TSV Weilimdorf

Sa., 14.02.2026, 12:00 Uhr
Türkspor Neckarsulm
Türkspor NeckarsulmTürk Neckars
TSV Weilimdorf
TSV WeilimdorfWeilimdorf
7
2
Abpfiff

FC Rottenburg

Sa., 21.02.2026, 14:00 Uhr
FC Rottenburg
FC RottenburgRottenburg
TSG Balingen
TSG BalingenBalingen II
14:00

FC Esslingen

Sa., 14.02.2026, 13:00 Uhr
TSV Köngen
TSV KöngenTSV Köngen
FC Esslingen
FC EsslingenFC Esslingen
1
0

TSG Tübingen

Sa., 14.02.2026, 17:00 Uhr
TSG Balingen
TSG BalingenBalingen II
TSG Tübingen
TSG TübingenTSG Tübingen
1
3
Abpfiff

FSV Waiblingen

Sa., 14.02.2026, 14:00 Uhr
TSG Backnang
TSG BacknangTSG Backnang
FSV Waiblingen
FSV WaiblingenFSV Waiblin.
4
0
Abpfiff

VfR Heilbronn

Sa., 14.02.2026, 13:00 Uhr
FSV Hollenbach
FSV HollenbachHollenbach
VfR Heilbronn
VfR HeilbronnVfR Heilbr.
1
1
Abpfiff

