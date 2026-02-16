Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Das waren die Testspiele der Verbandsligisten am Wochenende
Der 20. Spieltag und damit die Rückkehr in den Spielbetrieb der Verbandsliga Württemberg steht bald an. Doch wie ist der aktuelle Stand in der Vorbereitung? FuPa gibt die Übersicht auf die Tests, die in den nächsten Tagen geplant sind.