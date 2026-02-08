 2026-02-06T13:16:52.650Z

Allgemeines

Das waren die Testspiele der Verbandsligisten am Wochenende

Die Übersicht auf alle geplanten Testspiele.

von Timo Babic · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der 20. Spieltag und damit die Rückkehr in den Spielbetrieb der Verbandsliga Württemberg steht im Februar an. Doch wie ist der aktuelle Stand in der Vorbereitung? FuPa gibt die Übersicht auf die Tests, die in den nächsten Tagen geplant sind.

Young Boys Reutlingen

Gestern, 14:00 Uhr
Young Boys Reutlingen
Young Boys ReutlingenYoung Boys R
FV Spfr Neuhausen
FV Spfr NeuhausenFV Spfr Neuh
Abgesagt

FC Holzhausen

Mi., 11.02.2026, 19:00 Uhr
TuS Ergenzingen
TuS ErgenzingenErgenzingen
FC Holzhausen
FC HolzhausenHolzhausen
19:00

TSV Berg

Gestern, 10:00 Uhr
SV Oberzell
SV OberzellSV Oberzell
TSV Berg
TSV BergTSV Berg
4
n.E.
5
Abpfiff

TSV Oberensingen

Gestern, 14:00 Uhr
TSV Bernhausen
TSV BernhausenTSV Bernhsn
TSV Oberensingen
TSV OberensingenOberensingen
4
3
Abpfiff

Sportfreunde Dorfmerkingen

Gestern, 13:00 Uhr
Sportfreunde Dorfmerkingen
Sportfreunde DorfmerkingenDorfmerking.
SpVgg Satteldorf
SpVgg SatteldorfSatteldorf
2
2

Gestern, 14:15 Uhr
VfB Eppingen
VfB EppingenVfB Eppingen
Sportfreunde Dorfmerkingen
Sportfreunde DorfmerkingenDorfmerking.
0
0

VfB Friedrichshafen

Gestern, 11:30 Uhr
FV Ravensburg
FV RavensburgFV Ravensb.
VfB Friedrichshafen
VfB FriedrichshafenVfB FN
1
0
Abpfiff

TSG Hofherrnweiler-Unterrombach

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Essingen
TSV EssingenTSV Essingen
TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
TSG Hofherrnweiler-UnterrombachHofherrnw.
5
4
Abpfiff

Calcio Leinfelden-Echterdingen

Gestern, 13:00 Uhr
Calcio Leinfelden-Echterdingen
Calcio Leinfelden-EchterdingenCalcio L-E
FSV 08 Bietigheim-Bissingen
FSV 08 Bietigheim-Bissingen08 Bissingen
4
4
Abpfiff

SV Fellbach

Gestern, 11:00 Uhr
SV Fellbach
SV FellbachSV Fellbach
MTV Stuttgart
MTV StuttgartMTV Stgt
0
1

SSV Ehingen-Süd

Gestern, 13:00 Uhr
TSV Neu-Ulm
TSV Neu-UlmTSV Neu-Ulm
SSV Ehingen-Süd
SSV Ehingen-SüdEhingen-Süd
4
1
Abpfiff

Sportfreunde Schwäbisch Hall

Gestern, 11:45 Uhr
VfB Eppingen
VfB EppingenVfB Eppingen
Sportfreunde Schwäbisch Hall
Sportfreunde Schwäbisch HallSpf. S.-Hall
2
1

Gestern, 15:30 Uhr
SpVgg Satteldorf
SpVgg SatteldorfSatteldorf
Sportfreunde Schwäbisch Hall
Sportfreunde Schwäbisch HallSpf. S.-Hall
0
0

TSV Weilimdorf

Gestern, 14:00 Uhr
TSV Weilimdorf
TSV WeilimdorfWeilimdorf
SV Böblingen
SV BöblingenSV Böblingen
5
1
Abpfiff

FC Rottenburg

Gestern, 11:00 Uhr
TSV Hirschau
TSV HirschauTSV Hirschau
FC Rottenburg
FC RottenburgRottenburg
Abgesagt

FC Esslingen

Gestern, 15:00 Uhr
1. FC Eislingen
1. FC Eislingen1.FC Eislin.
FC Esslingen
FC EsslingenFC Esslingen
2
1
Abpfiff

TSG Tübingen

Gestern, 14:00 Uhr
TSG Tübingen
TSG TübingenTSG Tübingen
TuS Ergenzingen
TuS ErgenzingenErgenzingen
3
3
Abpfiff

FSV Waiblingen

Gestern, 14:00 Uhr
FSV Waiblingen
FSV WaiblingenFSV Waiblin.
SKV Rutesheim
SKV RutesheimRutesheim
3
3
Abpfiff

VfR Heilbronn

Mi., 04.02.2026, 19:00 Uhr
TG Böckingen
TG BöckingenTG Böckingen
VfR Heilbronn
VfR HeilbronnVfR Heilbr.
4
2
Abpfiff

