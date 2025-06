Das waren die Probleme von Ratingen 04/19

Mit dem 0:0-Unentschieden beim Tabellennachbarn FC Büderich hat Ratingen 04/19 die Saison 2024/25 beendet – wobei die Entfernung in den Punkten letztlich weiter als in der Platzierung war. Neun Zähler Rückstand hatten die Gäste schon vor dem Duell beim Tabellensiebten – das hatten sie sich vor der Spielzeit gänzlich anders vorgestellt. Das waren die Probleme.

Gleichzeitig gab es vor der Saison aber auch ein Plus an höherklassiger Erfahrung: Clinton Asare, Rinor Rexha und vor allem Sven Kreyer kamen direkt aus der Regionalliga, Letzterer gar als Kapitän von Rot-Weiß Oberhausen, wo er in den vergangenen vier Jahren zuverlässig zweistellig pro Saison getroffen hatte.

Mit zehn neuen Spielern war 04/19 in die neue Saison gegangen, durch die Abgänge der beiden Routiniers Moses Lamidi und Erkan Ari, der seine Karriere ursprünglich beendete, um Co-Trainer in Ratingen zu werden, war eine Verjüngung vonstatten gegangen. Mit Maximilian Dimitrijevski, Edin Hadzibajramovic, Daniel Gorden Raul, Mykyta Kildiiarov, James Shepard oder Ilyas Vöpel waren Talente hinzu gekommen, die sich entwickeln sollten – letztlich spielten fast alle von ihnen dafür zu wenig. Nur Shepard und Hadzibajramovic haben die Zahl 20 bei den Einsätzen geknackt, beide haben auch je drei Tore auf ihrem Konto – das ist ein ordentliches Premieren-Jahr, bei den anderen ist noch deutlich Luft nach oben. Das muss man jungen Spielern sicher zugestehen.

In Ratingen aber wurde der Stürmer, der noch ein Jahr Vertrag hat, den dadurch gestiegenen Erwartungen nicht gerecht: Im Jahr 2025 hat er kein einziges Spiel für das Oberliga-Team bestritten, sondern nach einer hartnäckigen Blessur in der Winterpause ausschließlich für die Bezirksliga-Reserve gespielt. Er nahm die Rolle für den Verein an und hat dort auch ähnlich viele Scorerpunkte wie in der ersten Mannschaft eingefahren: In den 21 Partien in Oberliga und Niederrheinpokal gelangen ihm neun Treffer und eine Vorlage, in zehn Partien für die „Zweite“ fünf Tore und fünf Assists.

Die schlechteste Platzierung in der Endtabelle seit fast zehn Jahren – in der Saison 2015/16 beendete Ratingen die Saison auf Rang elf, die „Corona-Saisons“ 2019/20 und 2020/21 nicht mitgerechnet – nur an Kreyer festzumachen, wäre unlauter. Auch die ebenfalls als Verstärkungen eingeplanten Asare und Rexha wurden den Erwartungen nur bedingt gerecht, zudem hingen arrivierte Leistungsträger immer wieder durch. Einen richtigen „Volltreffer“ gab es bei den Neuverpflichtungen nicht, das muss sich der Sportliche Leiter Frank Zilles durchaus ankreiden lassen.

Konstanz in der Leistung

Wenn man so will, steht Kreyer dennoch sinnbildlich für die ganze Saison von 04/19: Stark begonnen, aber dann war schnell die Luft raus. Der nun 34-Jährige traf in den ersten fünf Pflichtspielen von August bis Anfang September fünf Mal und legte einen Treffer auf, ging dann sieben Mal in Serie komplett leer aus, traf dann im Achtelfinale des Niederrheinpokals in St. Tönis beim 2:1-Erfolg doppelt, aber in der Liga kamen nur noch zwei Treffer dazu.

Ähnlich verlief die Erfolgskurve seines Teams. Aus sieben Testspielen vor der Saison hatte 04/19 fünf Siege geholt und startete auch mit sechs Pflichtspiel-Erfolgen vielversprechend. Die unglücklichen 1:2-Niederlagen gegen die SSVg Velbert und den VfB 03 Hilden im Anschluss schienen nur Dämpfer zu sein, entpuppten sich aber als Nadeln, die die Luft aus der Ratinger Saison ließen. Nur noch ein einziges Mal gab es danach zwei Siege in Folge, zum Start in das Pflichtspieljahr 2025 mit den Erfolgen bei den gegen den Abstieg kämpfenden Union Nettetal (2:0) und Sportfreunde Baumberg (1:0), ansonsten war es mehr Ab als Auf.

Das negative Torverhältnis, mit dem Ratingen die Saison abschließt, ist kein Qualitätsmerkmal, die Anzahl der geschossenen Tore ist zu gering. Es muss ja nicht gleich eine Ausnahmesaison wie in Schonnebeck sein, das die 100er-Marke der erzielten Tore geknackt hat, aber auch die SSVg Velbert und der SC St. Tönis haben mehr als 80 Tore erzielt. Da muss mehr gehen bei 04/19.

Konstanz auf der Trainerbank

Schon in der vergangenen Saison hatte es die Konstanz-Debatte in Ratingen gegeben, nachdem sich der Verein nach einer überragenden Hinrunde zu Recht mit dem Aufstieg in die Regionalliga beschäftigt hatte, dann aber eingebrochen und letztlich auf Rang sieben gelandet war. Nach der 0:6-Klatsche am 27. April 2024 in Schonnebeck war Martin Hasenpflug als Trainer zurückgetreten, Zilles sprang ein. Nur vier von 15 möglichen Punkten gab es in den verbleibenden fünf Spielen, der Absturz war nicht aufzuhalten.

Vor dieser Saison probierte es 04/19 mit Christian Dorda, der Ex-Profi trat in Ratingen seinen ersten Cheftrainer-Posten an mit Ari als Assistent. Noch in der Hinrunde, nach der 0:1-Heimniederlage gegen den 1. FC Monheim Ende Oktober 2024, beendete 04/19 die Zusammenarbeit mit Dorda und holte Peter Radojewski zurück. Auch er wollte – wie sein Vorgänger – Konstanz ins Team bringen, scheiterte aber damit ebenso. Dabei hatte er ursprünglich von Präsident Jens Stieghorst sogar in der Winterpause noch einen neuen Vertrag bis 2026 erhalten, trat von diesem aber wieder zurück und wurde dann sogar am 11. Mai, zwei Tage nach der 1:3-Heimniederlage gegen Schlusslicht TVD Velbert, noch vorzeitig entlassen. Wieder musste Zilles eine Saison zu Ende bringen – übrigens schon zum dritten Mal, auch nach der Entlassung von Alfonso Del Cueto im November 2019 war er für neun Spiele eingesprungen. Im Anschluss hatte Hasenpflug übernommen, der vormalige Jugendtrainer brachte lange die zuletzt so abhanden gekommene Konstanz ins Team.

Das erhofft sich 04/19 nun auch mindestens von Damian Apfeld, der ab 1. Juli das Traineramt übernimmt und schon in die Kaderplanung eingebunden ist. Klar ist: In Ratingen muss wieder Konstanz auf der Trainerbank her, gleich zwei Entlassungen in einer Saison, dazwischen noch erst eine Vertragsverlängerung über ein weiteres Jahr, dann die Rolle rückwärts – das war schon ein ordentlicher Zick-Zack-Kurs, auch des Vorstands.

Konstanz im Tor

Dorda setzte auf Dario Ljubic in der Liga und auf Luca Fenzl im Pokal, Radojewski machte Dennis Raschka wieder zum Stammkeeper. Als der verletzt ausfiel, holte Zilles wieder Fenzl ins Tor. So schön es für das Trio gewesen sein mag, das alle ihre Einsätze bekommen haben – auf einer der wichtigsten Positionen muss mehr Klarheitherrschen. Routinier Raschka hat noch eine Saison Vertrag, Fenzl und Ljubic wurden verabschiedet. Spannend, wen die Ratinger dazu holen. Da wird es unter Apfeld in der Vorbereitung sicher ein offenes Duell um den Posten geben, aber ebenso sicher auch eine klare Entscheidung für eine Nummer eins, sobald die Saison im August startet.

Fazit

Verletzungen von wichtigen Spielern hat jede Mannschaft im Laufe einer Saison, deshalb fehlt dieser Punkt hier. Viele Probleme der Ratinger waren in dieser Saison hausgemacht: Zugänge, die nicht einschlugen, Führungsspieler, die an der Aufgabe scheiterten, zwei Trainer, die keine Konstanz in die schwankenden Leistungen oder das Personal brachten, und wie erwähnt ein Zick-Zack-Kurs aus Entlassung, Verpflichtung, Verlängerung, Entlassung – das darf so nicht bleiben. Mit Damian Apfeld steht ein Trainer ab 1. Juli bereit, der auch mit erst 39 Jahren schon sehr erfahren ist, eine klare Idee hat, wie er spielen lassen will, und schon gezeigt hat, dass er Spieler entwickeln kann. Jetzt muss ihm das auch in Ratingen gelingen.