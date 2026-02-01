Das waren die Geschichten in der Fußball-A-Liga Dillenburg

Dillenburg. Die Hinrunde der Fußball-A-Liga Dillenburg ist abgeschlossen. Nach bis zu 17 ausgetragenen Begegnungen haben die Teams ihre Positionen im Tableau bezogen. Einige Mannschaften untermauern ihre Ambitionen im Aufstiegsrennen, andere kämpfen bereits um den Klassenerhalt – und für manche wird die zweite Saisonhälfte zur sportlichen Bewährungsprobe. In unserem Halbzeitrückblick betrachten wir die aktuelle Lage der Liga, die sich noch bis zum 21. Februar in der Winterpause befindet, und skizzieren, was die Teams beim Restart erwartet. Zudem zeigen wir, welche Geschichten aus der A-Klasse in der ersten Saisonhälfte besonders große Aufmerksamkeit bei unseren Leserinnen und Lesern fanden.