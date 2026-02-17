Das waren alle Wintertestspiele der Oberligisten

In dieser Woche kehrt die Oberliga Baden-Württemberg in den Spielbetrieb zurück. An der Spitze und im Keller geht es eng zu. Die Mannschaften aus Württemberg haben sich in den letzten Wochen intensiv auf die zweite Saisonhälfte vorbereitet. FuPa wirft daher einen Rückblick auf die absolvierten Testspiele.
1. Göppinger SV 2:1 FC Esslingen
1. Göppinger SV 0:0 Calcio Leinfelden-Echterdingen
TSV Bad Boll 1:9 1. Göppinger SV
1. Göppinger SV 4:2 FC Nöttingen
1. Göppinger SV 3:2 TSV Oberensingen
VfR Aalen 5:1 FV Spfr. Neuhausen
VfR Aalen 6:1 SSV Ehingen-Süd
VfR Aalen 1:3 SGV Freiberg
VfR Aalen 2:1 FV Illertissen
VfR Aalen 4:0 Schachtar Donezk II
SSV Reutlingen 2:2 TSV Oberensingen
VfL Sindelfingen 2:4 SSV Reutlingen
SSV Reutlingen 0:3 TSG Balingen
SSV Reutlingen 1:1 FC 08 Villingen
Calcio Leinfelden-Echterdingen 3:1 1. FC Normannia Gmünd
TSG Balingen 2:2 1. FC Normannia Gmünd
FSV Waiblingen 2:3 1. FC Normannia Gmünd
SG Schorndorf 1:3 1. FC Normannia Gmünd
Spfr. Schwäbisch Hall 3:2 1. FC Normannia Gmünd
FSV Hollenbach 3:1 Würzburger Kickers
Spfr. Schwäbisch Hall 0:4 FSV Hollenbach
1. FC Bruchsal 0:1 FSV Hollenbach
FSV Hollenbach 2:1 VfR Gommersdorf
FSV Hollenbach 1:1 VfR Heilbronn
FSV 08 Bietigheim-Bissingen 2:7 SGV Freiberg
TSG Hoffenheim U19 2:3 FSV 08 Bietigheim-Bissingen
FSV 08 Bietigheim-Bissingen 5:0 TSV Weilimdorf
Calcio Leinfelden-Echterdingen 4:4 FSV 08 Bietigheim-Bissingen
FSV Waiblingen 0:7 FSV 08 Bietigheim-Bissingen
FSV 08 Bietigheim-Bissingen 2:1 VfB Eppingen
SV Denkingen 1:6 FV Ravensburg
FV Illertissen 3:1 FV Ravensburg
FC Rot-Weiß Salem 3:2 FV Ravensburg
SC Pfullendorf 2:5 FV Ravensburg
1. FC Heidenheim U19 0:0 TSV Essingen
TSV Essingen 4:0 Spfr. Dorfmerkingen
TSV Essingen 2:1 TSGV Waldstetten
TSV Essingen 5:4 TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
TSV Essingen 0:1 SV Waldhausen
TSG Backnang 3:5 TSG Balingen
SV Fellbach 3:3 TSG Backnang
FV Löchgau 2:3 TSG Backnang
TSV Oberensingen 5:1 TSG Backnang
SV Allmersbach 0:9 TSG Backnang
TSG Backnang 4:2 ASV Neumarkt
TSG Backnang 4:0 FSV Waiblingen
Türkspor Neckarsulm 2:3 SV Waldhof Mannheim II
Türkspor Neckarsulm 6:1 GU-Türk. SV Pforzheim
FC Union Heilbronn 0:1 Türkspor Neckarsulm
Young Boys Reutlingen 3:0 Türkspor Neckarsulm
FC-Astoria Walldorf 6:1 Türkspor Neckarsulm
Türkspor Neckarsulm 7:2 TSV Weilimdorf