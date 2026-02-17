 2026-02-16T15:22:36.155Z

Das waren alle Wintertestspiele der Oberligisten

Die Übersicht vor dem Ligastart.

von Timo Babic · Heute, 14:00 Uhr
– Foto: Zafer Hosman

In dieser Woche kehrt die Oberliga Baden-Württemberg in den Spielbetrieb zurück. An der Spitze und im Keller geht es eng zu. Die Mannschaften aus Württemberg haben sich in den letzten Wochen intensiv auf die zweite Saisonhälfte vorbereitet. FuPa wirft daher einen Rückblick auf die absolvierten Testspiele.

1. Göppinger SV

1. Göppinger SV 2:1 FC Esslingen

1. Göppinger SV 0:0 Calcio Leinfelden-Echterdingen

TSV Bad Boll 1:9 1. Göppinger SV

1. Göppinger SV 4:2 FC Nöttingen

1. Göppinger SV 3:2 TSV Oberensingen

VfR Aalen

VfR Aalen 5:1 FV Spfr. Neuhausen

VfR Aalen 6:1 SSV Ehingen-Süd

VfR Aalen 1:3 SGV Freiberg

VfR Aalen 2:1 FV Illertissen

VfR Aalen 4:0 Schachtar Donezk II

SSV Reutlingen

SSV Reutlingen 2:2 TSV Oberensingen

VfL Sindelfingen 2:4 SSV Reutlingen

SSV Reutlingen 0:3 TSG Balingen

SSV Reutlingen 1:1 FC 08 Villingen

1. FC Normannia Gmünd

Calcio Leinfelden-Echterdingen 3:1 1. FC Normannia Gmünd

TSG Balingen 2:2 1. FC Normannia Gmünd

FSV Waiblingen 2:3 1. FC Normannia Gmünd

SG Schorndorf 1:3 1. FC Normannia Gmünd

Spfr. Schwäbisch Hall 3:2 1. FC Normannia Gmünd

FSV Hollenbach

FSV Hollenbach 3:1 Würzburger Kickers

Spfr. Schwäbisch Hall 0:4 FSV Hollenbach

1. FC Bruchsal 0:1 FSV Hollenbach

FSV Hollenbach 2:1 VfR Gommersdorf

FSV Hollenbach 1:1 VfR Heilbronn

FSV 08 Bietigheim-Bissingen

FSV 08 Bietigheim-Bissingen 2:7 SGV Freiberg

TSG Hoffenheim U19 2:3 FSV 08 Bietigheim-Bissingen

FSV 08 Bietigheim-Bissingen 5:0 TSV Weilimdorf

Calcio Leinfelden-Echterdingen 4:4 FSV 08 Bietigheim-Bissingen

FSV Waiblingen 0:7 FSV 08 Bietigheim-Bissingen

FSV 08 Bietigheim-Bissingen 2:1 VfB Eppingen

FV Ravensburg

SV Denkingen 1:6 FV Ravensburg

FV Illertissen 3:1 FV Ravensburg

FC Rot-Weiß Salem 3:2 FV Ravensburg

SC Pfullendorf 2:5 FV Ravensburg

TSV Essingen

1. FC Heidenheim U19 0:0 TSV Essingen

TSV Essingen 4:0 Spfr. Dorfmerkingen

TSV Essingen 2:1 TSGV Waldstetten

TSV Essingen 5:4 TSG Hofherrnweiler-Unterrombach

TSV Essingen 0:1 SV Waldhausen

TSG Backnang

TSG Backnang 3:5 TSG Balingen

SV Fellbach 3:3 TSG Backnang

FV Löchgau 2:3 TSG Backnang

TSV Oberensingen 5:1 TSG Backnang

SV Allmersbach 0:9 TSG Backnang

TSG Backnang 4:2 ASV Neumarkt

TSG Backnang 4:0 FSV Waiblingen

Türkspor Neckarsulm

Türkspor Neckarsulm 2:3 SV Waldhof Mannheim II

Türkspor Neckarsulm 6:1 GU-Türk. SV Pforzheim

FC Union Heilbronn 0:1 Türkspor Neckarsulm

Young Boys Reutlingen 3:0 Türkspor Neckarsulm

FC-Astoria Walldorf 6:1 Türkspor Neckarsulm

Türkspor Neckarsulm 7:2 TSV Weilimdorf