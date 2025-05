"Das war zu wenig": SVA Palzing kickt TSV Eching in die Kreisklasse

„Heute war unsere Leistung sogar in Ordnung“, attestierte TSV-Vereinschef Manfred Oster, musste allerdings hinzufügen: „Über die ganze Saison gesehen war das zu wenig.“ Deswegen gehe der Abstieg letztlich in Ordnung, lautete sein bitteres Fazit. Ein Spieltag steht in der Kreisliga 2 noch aus. Weil die Echinger aber den direkten Vergleich gegen den drei Punkte besseren FC Moosinning II (2:1, 2:4) hauchdünn verloren haben, steht der zweite Abstieg in Folge fest.

