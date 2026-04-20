Das war zu wenig

Personell geschwächt reiste die SG nach Kumhausen und konnte ihrer eigentlichen Favoritenrolle zu keiner Phase des Spiels gerecht werden. Nach der starken Leistung in der Vorwoche war diesmal leider nur wenig davon zu sehen.
In der ersten Halbzeit hatte man zwar deutlich mehr Ballbesitz und Spielanteile, tat sich gegen die tief stehende Fünferkette des Gegners aber enorm schwer. Trotz optischer Überlegenheit fehlte es an Durchschlagskraft und klaren Torchancen. Die beste Möglichkeit hatte Andre Rossek in der 25. Minute, als er am Fünfereck frei zum Abschluss kam, den Ball jedoch nicht im Tor unterbringen konnte. So ging es mit einem 0:0 in die Pause.
Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild kaum. Viele Standardsituationen - Freistöße und Ecken - blieben ungenutzt, zwingende Torchancen waren weiterhin Mangelware. In der 60. Minute wurde das dann bestraft: Nach einem eigenen Freistoß lief man in einen Konter, den der Gegner konsequent zu Ende spielte und durch Tobias Graf zur Führung nutzte.
Insgesamt war die Leistung über weite Strecken zu ideenlos, zu wenig zielstrebig und nicht mit der nötigen Intensität geführt. Zu viele Aktionen blieben unvollendet, der letzte Pass kam zu selten an. Am Ende steht dennoch eine ärgerliche 0:1-Niederlage, die so nicht hätte passieren müssen.
Besser machte es die zweite Mannschaft, die im 9-gegen-9 antrat. In einem intensiven Spiel zeigte das Team Einsatz und Moral und konnte sich mit einem 4:3-Sieg drei Punkte aus Kumhausen sichern. Philipp Herrnreiter erzielte hierbei alle vier Tore der SG.