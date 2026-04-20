Das war zu wenig

Personell geschwächt reiste die SG nach Kumhausen und konnte ihrer eigentlichen Favoritenrolle zu keiner Phase des Spiels gerecht werden. Nach der starken Leistung in der Vorwoche war diesmal leider nur wenig davon zu sehen.

In der ersten Halbzeit hatte man zwar deutlich mehr Ballbesitz und Spielanteile, tat sich gegen die tief stehende Fünferkette des Gegners aber enorm schwer. Trotz optischer Überlegenheit fehlte es an Durchschlagskraft und klaren Torchancen. Die beste Möglichkeit hatte Andre Rossek in der 25. Minute, als er am Fünfereck frei zum Abschluss kam, den Ball jedoch nicht im Tor unterbringen konnte. So ging es mit einem 0:0 in die Pause.