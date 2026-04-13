„Das war zu passiv von uns“ – Derby endet ohne Sieger

– Foto: Manni Hermes

Im Oberliga-Derby zwischen dem SC Spelle-Venhaus und dem SV Meppen II standen Intensität und gegenseitiger Respekt im Mittelpunkt. Beim 1:1 attestieren beide Trainer ihrer Mannschaft unterschiedliche Phasen – und kommen dennoch zu einem ähnlichen Fazit.

Meppens Trainer Carsten Stammermann nutzte die Gelegenheit, um den Gastgebern ausdrücklich Respekt zu zollen. Er verwies auf persönliche Verbindungen zu Spelles sportlicher Leitung und Trainerteam und blickte zugleich auf seine Derbybilanz: In seiner Abschiedssaison blieb er gegen Spelle und den SV Holthausen Biene ungeschlagen.

Trotz der sportlichen Rivalität blieb die Partie im Getränke Hoffmann Stadion von einer auffallend respektvollen Atmosphäre geprägt. Auf dem Platz schenkten sich beide Teams nichts, abseits davon dominierten Anerkennung und Wertschätzung – insbesondere von Seiten der Gäste.

Der Führungstreffer durch Moritz Hinnenkamp fiel nach einer Standardsituation – ein Eckball, den Spelle nicht konsequent verteidigte. Trainer Henry Hupe zeigte sich entsprechend unzufrieden: „Das war zu passiv von uns.“ Besonders das Defensivverhalten kritisierte er deutlich: „Das war sehr, sehr ärgerlich nach der Standardsituation, wo wir uns, glaube ich, ein, zweimal wegdrehen. Da müssen wir aktiver zum Ball gehen.“

Sportlich begann die Partie klar zugunsten der Gäste. Stammermann sprach von „einer der besten Saisonleistungen“ seiner Mannschaft und hob besonders die Anfangsphase hervor: „Das Tor war vielleicht ein bisschen glücklich, aber ich glaube, dass wir zu dem Zeitpunkt hochverdient geführt haben.“

Wie bereits in der Vorwoche reagierte Spelle auf den Rückstand mit einer Leistungssteigerung. Nach einem Fehler im Aufbauspiel der Gäste erzielte Tom Winnemöller den Ausgleich. Hupe bewertete die Situation differenziert: „Der Fehler war ein bisschen erzwungen.“

Stammermann sah die Szene selbstkritischer: „Wir haben Spelle wieder ins Spiel gebracht“, schätzte er den Anteil seiner Mannschaft am Gegentor auf „95 Prozent“. Entscheidend aus seiner Sicht: Dass ein weiterer Fehler im Anschluss nicht zur Speller Führung führte.

Nach dem Ausgleich entwickelte sich eine offene Partie. Hupe beschrieb den Verlauf als „sehr, sehr ausgeglichen“ und sah Phasen mit leichten Vorteilen für sein Team. Gleichzeitig räumte er ein, dass auch Meppen Möglichkeiten hatte: „Hinten heraus hätte der SV Meppen das Spiel auch auf seine Seite ziehen können.“

Auch Stammermann bestätigte diesen Eindruck und betonte den offenen Charakter der Schlussphase: Beide Teams hätten bis zum Ende „auf Sieg gespielt“. Auf Speller Seite vergab unter anderem Janik Jesgarzewski eine große Gelegenheit, die Meppens Torhüter stark parierte.

Ein Punkt, der unterschiedlich bewertet wird

Am Ende stand ein Remis, das beide Trainer als gerecht einordneten – wenn auch mit unterschiedlichen Nuancen. Hupe sprach von einem „gerechten Unentschieden“, das sich jedoch „nicht ganz so gut anfühlt“, da man gerne drei Punkte mitgenommen hätte.

Stammermann wiederum sah sein Team leicht im Vorteil: „Ich glaube, wenn wir Spelle nicht ins Spiel bringen, gehen wir als Sieger vom Platz.“ Dennoch zeigte er sich zufrieden mit dem Ergebnis, das für seine Mannschaft ein Minimalziel erfüllte.

In der Tabelle bleibt SV Meppen II mit 40 Punkten auf Rang vier vor dem SC Spelle-Venhaus, das mit 39 Zählern Fünfter ist. Der Abstand zwischen beiden Teams bleibt damit minimal – ebenso wie die Unterschiede in einem Derby, das sportlich wie atmosphärisch eng geführt wurde.