"Das war Werbung für den Fussball" - Göttingen 05 gewinnt 6:3

„Wir sind nicht wirklich ins Spiel gekommen“, sagte Gerstung nach dem Spiel. „Wir wussten, was die Göttinger auszeichnet – das Umschaltspiel und hohe Bälle hinter die Kette – aber konnten das nicht verteidigen.“ So lag Volkmarode nach nicht einmal zehn Minuten bereits mit 0:2 zurück. Maximilian Herwig (4.) und Ali Ismail (14.) trafen früh für den SC 05, ehe Lennart Sieburg (35.) den Pausenstand von 3:0 herstellte.

„Besser kann man gar nicht starten – mit den ersten zwei Torschüssen 2:0 in Führung zu gehen, 3:0 zur Halbzeit spricht eine eindeutige Sprache“, freute sich Brinkwerth. Besonders hob er dabei einen Youngster hervor: „Ganz besonders freut uns, dass ein Youngster uns so ein bisschen aus der Mini-Krise geschossen hat – mit Max Herwig.“ Der 19-Jährige traf insgesamt dreimal und war der überragende Mann auf dem Platz. Auch ansonsten danke Brinkwerth dem Verein und A-Jugend Coach Jan Steiger, dass man sich unterstützt hatte in der Kaderzusammenstellung für das Spiel am Samstag.

Torreicher zweiter Durchgang

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich Volkmarode verbessert. Georg Niehoff (51.) verkürzte auf 3:1, ehe Herwig erneut zuschlug (62., 70.) und den alten Abstand wiederherstellte. Trotz der deutlichen Führung blieb es turbulent: Volkmarode traf durch Marvin Thurau (77.) und Maximilian Maire (90.), bevor Ali Ismail (90.) den 6:3-Endstand erzielte.

Gerstung zeigte sich trotz des Ergebnisses kämpferisch: „In der zweiten Halbzeit haben wir das besser gemacht, klare Chancen erspielt und das 3:1, 5:2 und 5:3 gemacht – aber am Ende war es ein gebrauchter Tag. Wenn wir so 90 Minuten gespielt hätten, wäre definitiv was drin gewesen.“

Für Göttingen hingegen war es ein Befreiungsschlag. „6:3 – es war wieder Show bei uns“, schmunzelte Brinkwerth. „Für die Zuschauer war’s top, auch wenn man sich als Trainer natürlich nicht drei Gegentore wünscht. Aber das war Werbung für den Fußball.“

Durch den Sieg sprangen die 05er auf Rang fünf und ließen die drei sieglosen Spiele in Serie hinter sich verblassen.