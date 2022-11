„Das war Werbung für den Amateurfussball“: SC Baldham unterliegt Grüne Heide Ismaning im Top-Spiel Als Spitzenreiter in die Winterpause

Vaterstetten – Der SC Baldham-Vaterstetten hat in der letzten Begegnung vor der Winterpause seine zweite Saisonniederlage einstecken müssen. Nach der 0:3-Pleite im Hinspiel erwischte es den SCBV erneut gegen Grüne Heide Ismaning. „Das war Werbung für den Amateurfußball. Es war ein Spiel auf einem richtig gutem Level mit dem besseren Ende für Grüne Heide“, so SCBV-Coach Gediminas Sugzda, dessen Elf bereits früh ins Hintertreffen geraten war (4.). Nach einer Ecke präsentierte sie sich unaufmerksam und musste erstmals seit Mitte September einem Rückstand hinterherlaufen.

SC Baldham-Vaterstetten-Trainer Sugzda: „Meine Jungs haben Moral bewiesen“

Für die Sugzda-Elf kam es anschließend noch bitterer: Nach einem vermeintlichen Rückpass entschied der Schiedsrichter auf indirekten Freistoß aus kurzer Distanz. Die Gäste ließen sich diese Möglichkeit nicht entgehen (2:0/21.). „Der Ball kam vom Gegner. Es war eine sehr merkwürdige Entscheidung und leider ein grober Fehler“, kommentierte Sugzda die Situation. „Aber meine Jungs haben nicht eine Sekunde lang nachgelassen und Moral bewiesen.“

Niklas Stepanek war nach einer Ecke erfolgreich (28.) und setzte ein Lebenszeichen. Noch vor dem Seitenwechsel gab es jedoch den nächsten Dämpfer. Nach einem SCBV-Fehler im Spielaufbau am eigenen Strafraum stellte Grüne Heide den Zwei-Tore-Abstand wieder her (34.). Im zweiten Durchgang brachte Simon Lämmermeier (65.) den SCBV per Freistoß aus gut 20 Metern erneut in Schlagdistanz, ehe die Ismaninger eine Kontersituation clever zu Ende spielten (69.).