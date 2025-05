In einer umkämpften Partie erzielte Till Stockmann zur Stundenmarke den einzigen Treffer des Tages. "Wir freuen uns, dass wir den Titel im eigenen Wohnzimmer perfekt gemacht haben", so Schaller. Im Moment des Erfolgs richtet der 42-Jährige zugleich das Wort an die Konkurrenz: "Respekt an BiWo, was sie für eine Saison gespielt haben. An der Stelle könnte man auch andere Vereine wie Friedersdorf oder Jessen nennen. Wir mussten in dieser Liga Woche für Woche an die 100 Prozent kommen. Das lässt eine Mannschaft wachsen."

Dabei war die direkte Rückkehr in die Landesliga schon nach dem Abstieg im Vorjahr das klare Ziel. "Das war unsere Mission und die Jungs haben es sich verdient", betont Schaller: "Wir haben das durch harte Arbeit erreicht, sind als Team zusammengewachsen. Das ist auch ein Verdienst aller Trainer und des Umfelds." Dabei war die Spielzeit zunächst "sehr holprig gestartet", wie sich Schaller erinnert - mit zwei Niederlagen in den ersten drei Partien: "Das hat uns alle auf den Boden der Tatsachen geholt."

Im gesamten weiteren Saisonverlauf verlor der VfB dann jedoch nur noch eine Partie. In der Rückrundentabelle überragt der Meister mit 31 von 33 möglichen Partien. Mit 79 Treffern und nur zwölf Gegentoren stellt er zudem sowohl den besten Angriff als auch die beste Defensive der Liga. "Das hat schon was zu heißen. Deshalb ein großes Kompliment an die Jungs", betont Schaller und benennt schon das Ziel für die neue Serie: "Wir wollen der Landesliga dieses Mal nicht nur ,hallo' sagen."

Noch eine Mission vor Augen: Fokus auf Kreispokal-Finale

Für die neue Spielklasse werde man sich "punktuell verstärken", kündigt der Sportliche Leiter an. Im Gros aber soll es die Truppe richten, der nun die Landesliga-Rückkehr gelang. "Wir haben eine junge, hungrige Mannschaft, die sich noch entwickeln will", unterstreicht Schaller. Bevor der VfB Gräfenhainichen in die zweithöchste Spielklasse von Sachsen-Anhalt zurückkehrt, gibt es allerdings noch eine Mission. "Unser voller Fokus gilt jetzt dem Kreispokal-Finale", so Schaller. Am 28. Mai will der Meister der Landesklasse 4 im Endspiel von Wittenberg gegen den SV Allemannia Jessen das Double perfekt machen.

