„Das war unsere beste Saisonleistung“ - TSV Gräfelfing meldet sich im Abstiegskampf zurück Klarer Sieg gegen den Tabellendritten

Doch die Wölfe zeigten schnell, dass mit ihnen an diesem Tag nicht zu spaßen war. Eine Kombination über außen schloss Benjamin Scheicher mit dem frühen 1:0 ab (11.). Er traf mit seinem schwächeren Fuß platziert ins Eck. „Wir haben danach das Zentrum sehr gut dicht gemacht“, lobte Polecki.

Gräfelfing – Nach der Pleite im Kellerduell gegen Hertha München (1:2) noch am Boden zerstört, feierte der TSV Gräfelfing eine Woche später eine Art Wiederauferstehung. „Das war unsere beste Saisonleistung“, jubelte Spielertrainer Sascha Polecki über den sensationellen 3:0 (1:0)-Heimerfolg auf Kunstrasen gegen den Tabellendritten FC Fürstenried am Samstag.

Bereits beim 0:0 im Hinspiel hatten die Würmtaler die starke Offensive des Aufsteigers gebändigt. Diesmal nutzten die Gastgeber auch konsequent ihre Chancen. Michael Wagner überraschte Fürstenrieds Keeper Tashi Bhutia mit einem Distanzschuss. Der Ball schlug mittig unter der Latte ein (53.). „Da sah der Torwart nicht gut aus“, sagte Polecki und bekannte: „Wir hatten auch das nötige Glück.“ Als Luca Wehrig per Kopf nach einer Eckenvariante traf, stand der zweite Dreier in dieser Saison fest (87.). „Es war von Eins bis Elf ein Topleistung“, schwärmte Polecki.

Nachdem sein Team die Hinrunde als Vorletzter abgeschlossen hatte, sendeten die Gräfelfinger zum Start der Rückserie eine klare Botschaft an die Konkurrenz. „In der vergangenen Saison waren wir in der Rückrunde auch deutlich stärker“, stellte Polecki fest. Am Sonntag (14 Uhr) möchte der TSV zum Abschluss des Jahres mit der DJK Pasing den nächsten Topgegner ärgern. (toh)

TSV Gräfelfing – FC Fürstenried 3:0 (1:0)

TSV Gräfelfing: Polecki; Wehrig, Edelmann, Pranjic, Domesle, Scheicher, Huber, Zürn, Sommer, Wagner, Kreuzer, Sapia, Schullerus, Gries, Addae, Skoric Tore: 1:0 Scheicher (11.), 2:0 Wagner (53.), 3:0 Wehrig (87.)