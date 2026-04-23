"Das war unnötig": ASV Dachau ärgert sich über verlorene Punkte Bezirksliga Nord von Moritz Stalter · Heute, 15:04 Uhr · 0 Leser

„Wettlauf“: Leonardo Di Pasquale (ASV Dachau, links) im Zweikampf mit dem Altenerdinger Ridwan Bello. – Foto: Christian Riedel / fotografie-

Der Fußball-Bezirksligist ASV Dachau hat in Altenerding 2:2 gespielt. Trainer Koston ärgert sich über zwei verlorene Punkte.

Es gibt Gegner, die einem nicht liegen. Für den Fußball-Bezirksligisten ASV Dachau scheint das auf die SpVgg Altenerding zuzutreffen, denn nach der Heimniederlage am ersten Spieltag blieb der ASV auch im Rückspiel sieglos. An Mittwochabend reichte es immerhin für ein 2:2-Remis gereicht – aber nicht für den Sprung auf den 2. Tabellenplatz. Drei Punkte im Nachholspiel waren das große Ziel der Dachauer. Trainer Matthias Koston warnte vor einem konterstarken Gegner – und seine Spieler hatten zugehört. In der Anfangsphase war der ASV überlegen. Eine der Chancen nutzte Sebastian Mack, der eine sehenswerte Einzelleistung mit dem 0:1 veredelte (9.). Der ASV-Kapitän beendete damit eine Durststrecke von fünf Spielen ohne Tor.

Was ein Wirkungstreffer hätte werden können, verursachte allerdings einen Bruch im Spiel. „Wir haben den Faden und unsere Defensivstruktur verloren – vor allem auf unserer linken Seite”, so Koston. Angetrieben von Samuel Kronthaler, Leart Bilalli sowie Sechser Pedro Flores, sorgten die Altenerdinger für Druck. „Wir haben es nicht geschafft, in die Zweikämpfe zu kommen”, bemängelte Koston, dessen Mannschaft nun mehrere gefährliche Situationen überstehen musste.