„Das war unfassbar“: Hobsch ist nach Last-Minute-Treffer verwundert über eigene Mannschaft

Erst in der sechsten Minute der Nachspielzeit entscheidet 1860 München die Partie gegen Havelse. Auch die Entstehung des Treffers war sehenswert.

München – Die Spiele des TSV 1860 München sind nichts für schwache Nerven. Zum dritten Mal in Folge entscheiden die Löwen ihre Partie erst ganz spät. Mit dem 3:2 gegen Aufsteiger TSV Havelse festigen die Münchener ihre gute Ausgangslage in der 3. Liga und klettern nun sogar auf den zweiten Rang, direkt hinter Spitzenreiter MSV Duisburg.

Dabei machten es die 60er lange spannend. Denn Havelse konnte die 2:0-Führung der Löwen spät ausgleichen. Erst in der sechsten Minute der Nachspielzeit war es dann Stürmer Patrick Hobsch der zum Siegtor einschob. Damit war der nächste Last-Minute-Erfolg perfekt und der Jubel kannte bei Spielern und Fans keine Grenzen mehr.

Nach der Partie zeigte sich Angreifer Patrick Hobsch bei MagentaSport begeistert über den späten Erfolg. „Das war unfassbar. Das Stadion ist explodiert. Jeder hat es gemerkt. Was hier los war, nach diesem Last-Minute-Treffer. Hut ab!“, so der 30-Jährige über die Stimmung im Grünwalder Stadion.

Auch die spielerische Konsequenz des Teams nötigte dem Mann der Stunde viel Respekt ab. „Ich bin echt leicht verwundert, wie gut wir es gespielt haben, dafür, dass wir in Unterzahl waren, den letzten Angriff und dann in der letzten Aktion vom Spiel den Angriff nochmal so durchzuspielen. Eigentlich kennt man es so, dass da der lange Ball reinfliegt“, befand der gebürtige Bremer. Starspieler Kevin Volland hatte in der 85. Minute die Gelb-Rote Karte gesehen.

Bereits gegen Alemannia Aachen und die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart traf 1860 München erst in der Nachspielzeit. Löwen-Trainer Patrick Glöckner brachte bei MagentaSport seine Emotionen treffend auf den Punkt: „Ich habe den Jungs im Kreis eben ein Wort gesagt, das heißt: Geil!“, und fügte hinzu: „Wenn man so zurückkommt - einfach geile Mannschaft!“ Die Münchener sind nach fünf Spieltagen in der 3. Liga noch immer ungeschlagen. (jsk)