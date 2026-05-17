 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Das war Spieltag 27 in der Kreisliga A Düren

Kreisliga A Düren: Borussia Freialdenhoven beendet die Negativserie mit einem klaren Sieg bei Viktoria Koslar, während die SG Germania Burgwart gegen Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln wichtige Punkte im unteren Mittelfeld sammelt. Jugendsport Wenau überrascht im oberen Tabellendrittel mit einem 4:3-Auswärtssieg bei Grün-Weiß Welldorf-Güsten, während Luca Datené mit drei Treffern den Unterschied macht und Welldorf im Rennen um Rang zwei ausbremst.

von red · Heute, 11:11 Uhr · 0 Leser
Dreierpack von Luca Datené.
Dreierpack von Luca Datené. – Foto: Ramona Klein

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Kreisliga A Düren
Welldorf
Lohn
SC Jülich/SV Hoengen
F´aldenhoven

Spieltag 27 in der Kreisliga A Düren: In der oberen Tabellenhälfte setzte Borussia Freialdenhoven nach schwierigen Wochen ein deutliches Ausrufezeichen. Beim 6:2 in Koslar ragte vor allem Dreifachtorschütze Benjamin Bilalagic heraus. Auch die SG Germania Burgwart durfte jubeln, weil gegen Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln ein wichtiger Heimsieg gelang.

Jugendsport Wenau überrascht im oberen Tabellendrittel mit einem 4:3-Auswärtssieg bei Grün-Weiß Welldorf-Güsten, während Luca Datené mit drei Treffern den Unterschied macht und Welldorf im Rennen um Rang zwei ausbremst.

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Düren

Nachholspiel:

Mi., 13.05.2026, 19:30 Uhr
Viktoria Koslar
Viktoria KoslarKoslar
Borussia Freialdenhoven
Borussia FreialdenhovenF´aldenhoven
2
6
Abpfiff

Nach zuletzt schwierigen Wochen meldete sich Borussia Freialdenhoven mit einem offensivstarken Auftritt eindrucksvoll zurück. Bereits nach zwei Minuten brachte Benjamin Bilalagic die Gäste in Führung, ehe derselbe Spieler kurz vor der Pause auf 2:0 erhöhte. Zwar verkürzte Simon Vogel nach dem Seitenwechsel für Viktoria Koslar, doch Freialdenhoven reagierte entschlossen.

Innerhalb weniger Minuten stellte Tim-Calvin Brendel mit einem Doppelpack auf 4:1 und sorgte damit früh für klare Verhältnisse. Koslar kam durch Fabian Künne noch einmal heran, konnte die Partie aber nicht mehr entscheidend öffnen. Stattdessen baute Freialdenhoven die Führung weiter aus: Ben Zimmermann traf zum 5:2, ehe Bilalagic mit seinem dritten Treffer den Schlusspunkt setzte. Für Koslar endete die Begegnung zusätzlich bitter, weil Co-Trainer Dennis Löwen kurz vor dem Abpfiff die Rote Karte sah. Freialdenhoven stabilisierte mit dem Sieg seine Position im oberen Mittelfeld und stoppte gleichzeitig die jüngste Negativserie.

Spieltag 27:

Mi., 13.05.2026, 19:30 Uhr
SG Germania Burgwart
SG Germania BurgwartBurgwart
Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
Schwarz-Weiß Huchem-StammelnH.-Stammeln
4
2
Abpfiff

Die SG Germania Burgwart verschaffte sich mit dem 4:2-Erfolg gegen Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln etwas Luft im unteren Tabellenbereich und setzte zugleich ein Ausrufezeichen gegen einen Gegner aus der erweiterten Spitzengruppe. Nachdem die Gäste zunächst in Führung gegangen waren, antwortete Burgwart noch vor der Pause durch Philipp Lippert, der in der 36. Minute zum 1:1 traf. Direkt nach dem Seitenwechsel drehte die Mannschaft die Begegnung vollständig, als Jan Kurth auf 2:1 stellte.

Huchem-Stammeln hielt die Partie zwar offen und kam nochmals zum Ausgleich, doch die Gastgeber fanden erneut eine Antwort. Fabian Kronen brachte Burgwart in der 75. Minute wieder nach vorne, ehe Philipp Salmen kurz vor Schluss den Endstand markierte. Durch den Heimsieg verbessert sich Burgwart im Kampf um den Anschluss ans Tabellenmittelfeld, während Huchem-Stammeln im Rennen um die oberen Plätze einen weiteren Rückschlag hinnehmen musste.

Fr., 15.05.2026, 19:30 Uhr
Grün-Weiß Welldorf-Güsten
Grün-Weiß Welldorf-GüstenWelldorf
Jugendsport Wenau
Jugendsport WenauWenau
3
4
Abpfiff

Im Rennen um die oberen Plätze kassierte Grün-Weiß Welldorf-Güsten einen unerwarteten Rückschlag. Gegen Jugendsport Wenau unterlag die Mannschaft von Thomas Graf trotz später Aufholjagd mit 3:4 und verlor dadurch an Boden auf die Spitzengruppe. Die Gäste erwischten den deutlich besseren Start, weil Luca Datené bereits nach neun Minuten zur Führung traf. Zwar glich Ben Grafen Mitte der ersten Halbzeit aus, doch Wenau nutzte die defensiven Lücken der Gastgeber konsequent.

Noch vor der Pause stellte erneut Datené mit zwei weiteren Treffern auf 3:1 und schnürte damit innerhalb weniger Minuten einen Dreierpack. Nach dem Seitenwechsel wurde die Aufgabe für Welldorf-Güsten zusätzlich komplizierter, als Nils Eric Zeitzen wegen eines taktischen Fouls die Gelb-Rote Karte sah. Trotzdem verkürzte Noah Möres in der Schlussphase auf 2:3 und brachte die Hoffnung auf einen Punktgewinn zurück. Direkt im Gegenzug stellte jedoch Fabrice Görich den alten Abstand wieder her. Zwar traf Carl Shogi Pithan tief in der Nachspielzeit noch zum 3:4, die Niederlage konnte Welldorf-Güsten aber nicht mehr verhindern. Wenau sammelte damit wichtige Punkte im gesicherten Mittelfeld und sorgte zugleich für Bewegung im oberen Tabellenbereich.

Heute, 15:00 Uhr
FC Golzheim
FC GolzheimGolzheim
SC Jülich/SV Hoengen
SC Jülich/SV HoengenSC Jülich/SV Hoengen
2
3
Abpfiff
Spieltext Golzheim - SC Jülich/SV Ho...

Heute, 15:00 Uhr
BC Oberzier
BC OberzierOberzier
Salingia Barmen
Salingia BarmenBarmen
6
2
Abpfiff
Spieltext Oberzier - Barmen

Heute, 15:00 Uhr
JSV Frenz
JSV FrenzFrenz
Viktoria Koslar
Viktoria KoslarKoslar
0
1
Abpfiff
Spieltext Frenz - Koslar

Heute, 15:30 Uhr
Schwarz-Weiß Düren
Schwarz-Weiß DürenSW Düren
VfVuJ Winden
VfVuJ WindenWinden
0
1
Spieltext SW Düren - Winden

Heute, 15:00 Uhr
FC Düren 77
FC Düren 77Düren 77
SG Nörvenich-Hochkirchen
SG Nörvenich-HochkirchenNörvenich
4
2
Abpfiff
Spieltext Düren 77 - Nörvenich

Das sind die nächsten Spieltage 2025/26

28. Spieltag
Do., 21.05.26 20:00 Uhr VfVuJ Winden - FC Düren 77
Fr., 22.05.26 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - Grün-Weiß Welldorf-Güsten
So., 24.05.26 15:00 Uhr JSV Frenz - BC Oberzier
So., 24.05.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - FC Golzheim
So., 24.05.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - Schwarz-Weiß Düren
So., 24.05.26 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - Jugendsport Wenau
Di., 26.05.26 19:30 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - Salingia Barmen

29. Spieltag
Do., 28.05.26 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - SG Germania Burgwart
Fr., 29.05.26 19:30 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - BC Oberzier
Sa., 30.05.26 18:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - Viktoria Koslar
So., 31.05.26 15:00 Uhr FC Düren 77 - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
So., 31.05.26 15:00 Uhr FC Golzheim - VfVuJ Winden
So., 31.05.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - Salingia Barmen
So., 31.05.26 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - Jugendsport Wenau

30. Spieltag
So., 07.06.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - SC Jülich/SV Hoengen
So., 07.06.26 15:00 Uhr VfVuJ Winden - Salingia Barmen
So., 07.06.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - FC Golzheim
So., 07.06.26 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - FC Düren 77
So., 07.06.26 15:00 Uhr Borussia Freialdenhoven - Schwarz-Weiß Düren
So., 07.06.26 15:00 Uhr Viktoria Koslar - SG Germania Burgwart
So., 07.06.26 15:00 Uhr JSV Frenz - Grün-Weiß Welldorf-Güsten

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