„Das war spannend ohne Ende“: Waldram schlägt Tabellenführer Berg

Reiner Leitl ist nicht für übermäßige Schwärmerei bekannt. Aber nach dem 1:0-Sieg seines Teams gegen Spitzenreiter MTV Berg sprudelte es förmlich aus ihm heraus. „Das war ein kampfbetontes, aber super interessantes Spiel, bei dem wir den Vorsprung am Ende verdient über die Zeit gebracht haben“, freute sich der Waldramer Trainer über den vierten Sieg seiner Mannschaft in Folge.

Zwar hatten die Gastgeber zehn Minuten gebraucht, um in die Partie zu kommen. Die erste große Gelegenheit in Führung zu gehen verpasste Abdel Kabbaj, er traf aus kurzer Distanz nur MTV-Torhüter Tobias Stingl. Besser machte es in der 24. Minute Luca Faganello, der einen langen Ball mit der Brust annahm und überlegt zum 1:0 für die Gastgeber einnetzte. Zehn Minuten später verhinderte der Berger Keeper gegen den allein auf sein Tor zueilenden Faganello einen höheren Rückstand. In der Folgezeit wurde die Partie zunehmend hektischer und „ziemlich hart“, wie Leitl fand. Wobei den Elfmeterpfiff von Schiedsrichter David Becker kurz vor der Pause im Waldramer Lager niemand so richtig einzuordnen wusste. John Gerlach scheiterte vom Punkt an DJK-Torhüter Michael Arndt, der lange stehen geblieben war und im Fallen den zentral geschossenen Ball mit einem Arm abwehrte.

Nach dem Seitenwechsel brachte Gästetrainer Maximilian Wagner in Felix Link, Yannick Blum und Torjäger Marcel Höhne drei frische Kräfte, was zur Folge hatte, dass die Gastgeber sich weitgehend in die Defensive gedrängt sahen. „Wir haben es dann aber gut verteidigt und wenig zugelassen“, stellte Leitl fest. Allerdings gab es auch keine zwingende Möglichkeit, dass Ergebnis zu eigenen Gunsten zu verbessern.