– Foto: FC Germania Bleckenstedt Insta

Der RSV Göttingen hat den Auftakt in die Bezirksliga Braunschweig 4 deutlich verloren. Im Duell mit dem 1. SC Göttingen 05 II geriet der RSV bereits nach wenigen Minuten mit zwei Toren in Rückstand. Zwar gelang zweimal der Anschluss, doch die Gastgeber hatten auf jeden Treffer eine Antwort und setzten sich am Ende mit 6:2 durch.

Viel früher hätte der RSV kaum vor einer schwierigen Aufgabe stehen können. Victor Bukari brachte den 1. SC Göttingen 05 II bereits in der 1. Minute mit 1:0 in Führung. Nur fünf Minuten später erhöhte derselbe Spieler auf 2:0. Der frühe Rückstand stellte die Gäste unmittelbar vor eine große Herausforderung.

Noch vor der Pause fielen zwei weitere Treffer. Sargis Gasparyan erhöhte in der 42. Minute auf 4:1. Der RSV gab sich jedoch erneut nicht geschlagen: Tom Stahlke erzielte nur zwei Minuten später das 4:2.

Immerhin fand der RSV schnell eine Antwort. Tom Stahlke verkürzte in der 9. Minute auf 1:2 und brachte damit zumindest vorübergehend wieder Spannung in die Partie. Doch der 1. SC Göttingen 05 II blieb gefährlich und stellte erneut durch Victor Bukari in der 26. Minute den Zwei-Tore-Abstand wieder her.

Damit blieb der Anschluss zur Pause zumindest theoretisch bestehen. Nach dem Seitenwechsel gelang es dem RSV allerdings nicht mehr, die Partie noch einmal zu drehen. Stattdessen baute Sargis Gasparyan den Vorsprung der Gastgeber in der 72. Minute auf 5:2 aus. Jakob Schöngart sorgte sechs Minuten später für den Endstand.

Für RSV-Göttingen-Trainer Lasse Ahl war der Auftritt entsprechend ernüchternd. „Puh, also das war schon ziemlich ernüchternd.“

Besonders ärgerlich war für Lasse Ahl, dass die gemachten Fehler wohl schon in Vergangenheit thematisiert worden sind. „Wir haben viele Fehler gemacht, die wir eigentlich dachten, abgestellt zu haben.“

Die Verantwortung für den misslungenen Auftakt nahm der Trainer dabei nicht allein auf seine Spieler. Auch sich selbst und Alex schloss Lasse Ahl ausdrücklich in die Kritik ein. „Da können Alex und ich uns leider nicht ausnehmen und deshalb nehmen wir die Niederlage gegen einen wirklich guten Gegner zu großen Teilen auf uns.“

Ein weiterer entscheidender Punkt lag aus seiner Sicht in der Reaktion auf die Entwicklung des Spiels. Die taktische Anpassung kam aus Sicht des RSV zu spät. „Wir haben zu spät reagiert mit einer taktischen Maßnahme.“

Trotz der deutlichen Niederlage versucht Lasse Ahl, den Saisonstart nicht überzubewerten. Ein Punkt bleibt für ihn immerhin positiv: „Das Positivste daran ist, dass es erst der erste Spieltag war.“