»Das war schon gach«: Zwei Spiele innerhalb von 18 Stunden

Angesichts dessen, was die Bezirksliga-Zweitvertretung des TSV Waldkirchen am vergangenen Wochenende geleistet hat, kommt eine Englische Woche wie ein Wellnessurlaub daher. Am Freitagabend (Anpfiff: 20 Uhr) gastierte die SG Bischofsreut/Haidmühle/Philippsreut in der größten Stadt des Landkreises FRG, am Samstagnachmittag (Anstoß: 16 Uhr) mussten die Reservekicker zum SV Röhrnbach II. Innerhalb von nur 18 Stunden absolvierte die Truppe von Spielertrainer Mario Raab somit zwei Spiele, die zudem erfolgreich gestaltet werden konnten.
Sowohl Manager Philipp Engelhardt als auch Kapitän Maximilian Kandlbinder nehmen in Zusammenhang mit diesem strammen Programm mit einem Schmunzeln das Wort „sportlich“ in den Mund. Freilich, zwei Siege an zwei Tagen haben für eine positive Stimmung gesorgt beim TSV Waldkirchen II. 180 Minuten innerhalb von 24 Stunden sind „natürlich“ anstrengend, gibt der Spielführer zu. „Aber meinen Füßen ging es danach gut – und auch denen meiner Mitspieler. Wir sind eine junge und fitte Truppe!“
Als der 28-jährige Außenverteidiger erstmals von dieser außergewöhnlichen Spiel-Konstellation hörte, dachte er sich zunächst: „Geil! Ich bin begeistert von Freitagabend-Begegnungen. Und auch am Samstag kicke ich lieber als am Sonntag.“ Erst im zweiten Moment merkte er, dass im beide Wünsche gleich an einem Wochenende erfüllt werden. „Gut, dass ich Physiotherapeut bin“, schmunzelt Kandlbinder. Zwei Spiele als Außenverteidiger, der viele Kilometer macht, müssen erst einmal runtergespult und "verdaut" werden.
Doch warum ist es überhaupt zu diesem Mammutprogramm gekommen? „Haidmühle hat angefragt, ob wir aufgrund von Feierlichkeiten bei denen verlegen möchten. Wir haben dem zugestimmt. Leider war es dann aber nicht mehr möglich, das Röhrnbach-Spiel auf Sonntag zu verlegen“, berichtet Philipp Engelhardt, Sportlicher Leiter der Waldkirchener Bezirksliga-Reserve. Man könnte ihm vielleicht planerische Versäumnisse unterstellen, doch das tut und tat niemand, wie Kapitän Kandlbinder betont.
„Das war schon gach“, gibt Engelhardt zu. „Zum Glück waren alle Spieler da, einige haben sich extra frei genommen.“ Logisch, dass seiner Truppe irgendwann die Körner ausgegangen sind am späten Samstagnachmittag. Gott sei Dank aus Sicht der TSV-Zweitvertretung war da das Aufeinandertreffen mit Röhrnbach II jedoch bereits entschieden. „Es hat nix geholfen, wir mussten da durch“, stellt der 26-Jährige nüchtern fest. Als es darum ging, die beiden Dreier zu feiern, musste dann wohl auch er durch...