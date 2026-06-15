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Die Saison in der Kreisliga B4 Stuttgart/Böblingen ist beendet, und an der Tabellenspitze steht der neue Meister: Omonia Griechischer FV Vaihingen. Mit 24 Spielen, 21 Siegen, keinem Unentschieden und drei Niederlagen sowie einem Torverhältnis von 115:27 und 63 Punkten hat sich das Team den Titel gesichert. Knapp dahinter folgt der TSV Leinfelden mit 61 Punkten auf dem zweiten Platz. Der Omonia Griechischer FV Vaihingen nimmt sein Aufstiegsrecht wahr und steigt in die Kreisliga A auf. Trainer Marco Palazzolo blickt auf die Saison zurück.

Nachdem die Mannschaft in der vergangenen Spielzeit noch gescheitert war, ging der Blick in dieser Saison von Anfang an nach oben. Ein Selbstläufer war der Titel in dieser starken Liga jedoch keineswegs. Auf die Frage, ob er mit dem Titelgewinn gerechnet habe und wie das Saisonziel lautete, entgegnet der Coach: „Was heißt schon ‚gerechnet‘ – nachdem wir in der letzten Saison die Relegation knapp um ein Tor verpasst hatten, war in dieser Saison unser absolutes Ziel, am Ende zu den Mannschaften zu gehören, die Platz 1 oder 2 einnehmen. Und das, obwohl die Konkurrenz sehr stark war und vier bis fünf Mannschaften die Qualität hatten, ganz oben mitzuspielen. Am Ende ist das ja perfekt aufgegangen.“

Der Erfolg löste im Verein und im Umfeld große Emotionen aus. Die Erleichterung und die Freude nach dem feststehenden Titelgewinn waren riesig, auch wenn der Weg dorthin bis zum Schluss steinig war. Trainer Marco Palazzolo beschreibt gegenüber FuPa die Stimmung nach dem entscheidenden Schritt wie folgt: „Gefeiert wurde selbstverständlich in vollen Zügen – das war schon fast wie in alten Omonia-Zeiten. Am Ende wurde es eine unvergessliche Feier, auch wenn uns Kaltental das absolut nicht leicht gemacht hat. Uns war bewusst, dass es ein hartes Stück Arbeit werden würde. Gefeiert haben wir gemeinsam mit unseren Fans, Familien und Freunden – bis tief in die Nacht.“

Der Wendepunkt nach dem Debakel am zweiten Spieltag

Dabei verlief der Start in die Meistersaison alles andere als optimal. Nach einer komplizierten Sommerphase folgte früh in der Saison ein schwerer sportlicher Rückschlag. Marco Palazzolo erinnert sich an den Ausschlag für die Meisterschaft: „Die Vorbereitung im Sommer hatte holprig begonnen – wie es so üblich ist, waren viele im Urlaub, Spiele mussten abgesagt werden, und wir wussten nicht genau, wo wir stehen. Dass wir einen guten Kader hatten, war uns bewusst, aber Qualität bedeutet nicht immer automatisch Erfolg. Bereits am 2. Spieltag gingen wir bei Palästina mit 7:2 unter, und intern wurde schon spekuliert, dass unserem Kader das Aufstiegspotenzial fehlt. Aber genau ab diesem Moment haben wir noch härter und konsequenter an unseren Schwächen gearbeitet. Über die komplette Saison hinweg hatten wir nie weniger als 15 Spieler und drei Torhüter im Training. Jedes Training, jedes Spiel haben wir als Chance gesehen, uns in allen Bereichen zu verbessern. Und vor allem: Wir haben angefangen, an uns zu glauben und als Team zu agieren.“

Die mannschaftliche Geschlossenheit als Erfolgsfaktor

Neben dem Trainingseifer zeichnete sich das Team vor allem durch ein starkes Gefüge aus. Die Last des Toreschießens war auf viele Schultern verteilt, was die Mannschaft unberechenbar machte. Zu den Stärken seines Teams befragt, erklärte der Trainer: „Unsere größte Stärke ist, dass die Jungs nicht nur Freunde, sondern mittlerweile eine echte Einheit geworden sind. Sie können sich jederzeit aufeinander verlassen – und das nicht nur auf dem Platz, sondern auch abseits des Fußballs. Wir sind zudem nicht von einzelnen Spielern abhängig, sondern haben einen breiten und qualitativ hochwertigen Kader, sodass wir Ausfälle gut kompensieren konnten. Wir haben keinen Spieler, der über 30 Tore macht – dafür mehrere, die über 10 Treffer erzielen.“

Die verdiente Belohnung auf der Abschlussfahrt in Prag

Nach den Anstrengungen der langen Saison lassen die Spieler nun die Seele baumeln. Die traditionelle Reise nach dem Saisonende durfte dabei nicht fehlen. Zur geplanten Abschlussfahrt äußert sich der Trainer kurz und knapp: „Ja, selbstverständlich gehört eine Abschlussfahrt dazu. Die Jungs sind bereits dieses Wochenende in Prag und lassen es krachen – so wie es sich für einen würdigem Meister auch gehört.“

Voller Fokus auf das Aufstiegsrecht

Für die Verantwortlichen stellt sich die Frage nach dem nächsten Schritt überhaupt nicht. Der sportliche Erfolg wird auf jeden Fall versilbert. Auf die Frage, ob der Verein das Aufstiegsrecht in die Kreisliga A wahrnehmen wird, fand Marco Palazzolo klare Worte: „Das werden wir zu 100 Prozent! Es gibt keinerlei Grund, auch nur darüber nachzudenken.“

Kaderplanungen und ein schmerzhafter Abgang

Hinter den Kulissen wird bereits intensiv an der Mannschaft für die kommende Spielzeit gearbeitet. Während der Kern des Teams zusammenbleibt, muss der Verein den Abgang eines wichtigen Akteurs verkraften, der zurück nach Bernhausen wechselt. Palazzolo gibt folgenden Einblick in die Kaderplanungen und die Zu- und Abgänge: „Das Positive ist, dass unser Kader so gut wie komplett zusammenbleibt – das macht mich unheimlich glücklich. Mit Cono Lombardo, der zurück nach Bernhausen geht, verlieren wir allerdings eine ganz starke Säule, und so einen Spieler zu ersetzen ist nicht immer einfach. Wir sind aber an interessanten Spielern dran, von denen wir überzeugt sind, dass sie uns weiterhelfen können. Dabei wollen wir die Fehler der vergangenen Jahre vermeiden und nicht viele Spieler verpflichten, nur um Überqualität im Kader zu haben. Das Wichtigste ist, die Mannschaft so gut es geht zusammenzuhalten und gezielt mit dem ein oder anderen Neuzugang zu ergänzen, der zu unserem Spiel passt. Da vertraue ich ganz auf die hervorragende Arbeit unseres sportlichen Leiters Serkan Caliskan.“

Das Ziel für die neue Saison 2026/2027

Der Blick des Aufsteigers geht bereits nach vorne. In der neuen Umgebung möchte der Verein schnell Fuß fassen, ohne dabei die eigene Identität und den Spaß zu verlieren. Für die Saison 2026/2027 formuliert Marco Palazzolo das Ziel wie folgt: „Wir wollen uns in erster Linie so schnell wie möglich in der Kreisliga A etablieren, auch dort mit unserer Spielweise überzeugen und den Spaßfaktor am Fußball beibehalten. Dann wird Omonia Vaihingen auch in der neuen Liga dem ein oder anderen Gegner das Leben schwer machen.“