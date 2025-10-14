Das war rein gar nichts

Nach dem Sieg im Spitzenspiel ging es zum Tabellenvorletzten nach Essenbach. Ja man schonte einige Spieler, ja es waren nur noch 3 Spieler aus der Startelf der vergangenen Woche übrig, aber nein, so eine Leistung ist indiskutabel!

Erste Halbzeit hatte man zwar eine handvoll Chancen die wurden jedoch vergeben. Essenbach machte dann das 1:0 weil man nicht in die Zweikämpfe kam - wie die komplette erste Hälfte.