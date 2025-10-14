Das war rein gar nichts

Nach dem Sieg im Spitzenspiel ging es zum Tabellenvorletzten nach Essenbach.
Ja man schonte einige Spieler, ja es waren nur noch 3 Spieler aus der Startelf der vergangenen Woche übrig, aber nein, so eine Leistung ist indiskutabel!
Erste Halbzeit hatte man zwar eine handvoll Chancen die wurden jedoch vergeben.
Essenbach machte dann das 1:0 weil man nicht in die Zweikämpfe kam - wie die komplette erste Hälfte.
In der zweiten Halbzeit war es dann besser, aber noch weit weg von den Spielen zuvor.
Was man der Mannschaft lassen muss ist der unbedingte Wille ungeschlagen zu bleiben.
So war es Flo Markl, der in der 89. Minute den Ausgleich erzielen konnte und am Ende wäre wohl sogar noch mehr drin gewesen, wenn man nicht eine Halbzeit verschlafen hätte.
Kevin Kunz hat sich leider verletzt - gute Besserung!
Jetzt die Wut sammeln und auf Ahrain konzentrieren. Ein verletztes Tier ist immer gefährlich!
Dere