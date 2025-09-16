„Das war Not gegen Elend“: Neu formierter SV Ampermoching gewinnt deutlich

Dachau – In der Fußball-Kreisklasse München 1 ist AE Galanolefkos Dachau aktuell so etwas wie der Punktelieferant, und das ist ein bisschen das gewohnte Bild. Die griechischen Kicker haben in der Urlaubszeit jedes Jahr einen Riesenkampf, überhaupt elf Mann auf den Platz zu bringen. Deshalb reichte dem SV Ampermoching auch eine schwache Leistung für den 4:1 (1:0)-Sieg auf dem Sportplatz an der Alten Römerstraße.

Völlig unstrittig waren auch die beiden Elfmeter, die AEG-Spieler so ziemlich ohne Not verschuldeten. Ampermochings neuer Spielertrainer Max Rabe haute beide rein (34., 56.) und zeigte auch, wie einfach ein gefoulter Spieler selbst verwandelt. Die weiteren Ampermochinger Tore schossen Japheth Legesse (52.) und Marko Panic (90.+1) beim zwischenzeitlichen 1:3 von Alexandros Tanidis (68.).

„Das war ein Spiel Not gegen Elend“, sagte später der Dachauer Clubchef Georgios Andreadis. Nur habe eben seine Mannschaft zu viele Fehler gemacht. Der Torwart erwischte einen rabenschwarzen Tag, Ampermoching musste die Geschenke der Dachauer nur noch annehmen.

Die Dachauer sind nach vier Spielen noch ohne Punkt, und das bei 3:26 Toren. Der Vereinsvorstand ist definitiv enttäuscht von den anderen Vereinen, die sich nicht auf Spielverlegungen einlassen. „Dann spielt bei uns alles, was ein bisschen laufen kann“, sagt Andreadis. Er findet es bedauerlich, dass die Gegner lieber einfache Punkte wollten als faire Spiele gegen einen Verein, bei dem die Spieler im Sommer fast alle Heimaturlaub machen müssen.

Doch in Kürze sind wieder alle da, und nach einer zweiten Vorbereitung ist der AEG-Chef überzeugt, dass die Mannschaft punkten wird. „Spielerisch gehören wir zum oberen Drittel der Liga“, ist er überzeugt.

Auf der anderen Seite könnte man den Ampermochingern auch Trikots des FC Alte Haide anziehen, denn gut ein Dutzend Spieler kam von diesem Münchner Club. Dort hörte Max Rabe im Winter als Trainer auf und wollte nur noch Spieler sein. Nun wurde er mitgezogen nach Ampermoching und überzeugt, wieder Trainer zu werden. Mit zehn Punkten nach vier Spielen ist der Start bombig gelungen.

„Ich bin nicht der Typ für Kampfansagen“, nimmt Max Rabe den Fuß vom Gas, „auf uns kommen erst noch große Prüfungen zu.“ Er betont, dass die Tabelle noch keine Aussagekraft habe und man bei der neu formierten Mannschaft auch jetzt noch keine Ziele definieren könne. Die Ampermochinger bleiben entspannt und werden – zumindest öffentlich – vor der Winterpause sicherlich nicht über den Aufstieg reden.