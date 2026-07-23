»Das war noch kein Landesliga-Niveau«

Auch das noch: Nick Sperlich hat sich beim FC Amberg ins Langzeit-Lazarett verabschiedet. – Foto: Jonas Löffler

Vier Freitagsspiele eröffnen den 2. Spieltag der Landesliga Mitte. Dabei feiern die mit einer Niederlage gestarteten FC Tegernheim (gegen Burglengenfeld) und SV Schwandorf-Ettmannsdorf (gegen Passau) ihre Heimpremiere. Tags darauf duelliert sich der SV Wenzenbach – der Liganeuling grüßt gemeinsam mit dem FC Dingolfing von der Tabellenspitze – in Ittling mit dem SV Türk Gücü Straubing. Parallel kreuzen der 1. FC Bad Kötzting und der TSV Kareth-Lappersdorf die Klingen. Am Sonntag hat der SC Luhe-Wildenau mit dem FC Dingolfing eine schwere Heimaufgabe vor der Brust. In der Zwischenzeit empfängt der FC Amberg die SpVgg Lam und ist auf Wiedergutmachung für das Auftakt-Debakel in Wenzenbach aus.



Andreas Lengsfeld (Trainer FC Tegernheim): „Was ich bisher von Burglengenfeld sehen konnte, war wirklich bockstark. Es ist ein klarer Plan erkennbar, wie sie mit und gegen den Ball spielen wollen. Das machen sie unfassbar diszipliniert und konzentriert. Dementsprechend wird es für uns im ersten Heimspiel eine sehr schwere Aufgabe. Nichtsdestotrotz wollen wir das Positive aus der zweiten Halbzeit gegen Bad Abbach sowie aus dieser Trainingswoche weiter mitnehmen und umsetzen. Wir müssen an unser Maximum gehen und das werden wir tun. Natürlich wollen wir unser erstes Heimspiel erfolgreich bestreiten.“



Personalien: Die Situation bleibt angespannt. Die Liste der Langzeitverletzten umfasst Tobias Schwarzmeier, Qlirim Beqaj (beide Schambeinentzündung), Jonas Eigenstetter und Nichita Bucicov (beide Kreuzbandriss) und Benjamin Beese (Außenbandriss). Auch Ersatzkeeper Tobias Schönbrunner ist aktuell verletzt. Darüber hinaus fehlen am Freitag zwei Spieler urlaubsbedingt.







Matthias Rascher (Trainer ASV Burglengenfeld): „Meine Mannschaft hat sich den Auftaktsieg gegen Grainet, auch in der Höhe, voll verdient. Es war ein guter Einstieg in die Saison. In Tegernheim bekommen wir es mit einer spielstarken und physischen Mannschaft zu tun. Sie haben mit Özlokman, Isufi, Feuersänger, Panafidin und Muslimovic viel Erfahrung in ihren Reihen und dazu gute, junge Spieler. Das wird auf jeden Fall nicht leicht, wobei das auf jedes Spiel in der Landesliga zutrifft. Dennoch werden wir nicht nach Tegernheim fahren, um irgendwelche Geschenke zu verteilen, sondern wollen den nächsten Schritt gehen, um auch bei so einer Mannschaft bestehen zu können. Die Jungs sind heiß und haben richtig Bock auf das Spiel. Das sieht man auch im Training. Wir werden gut eingestellt sein, um am Freitag wieder alles auf dem Platz zu lassen, was geht. Natürlich hoffen wir wieder auf große Unterstützung von unseren Fans.“



Personalien: Den Naabtalkickern steht der gleiche Kader zur Verfügung wie am vergangenen Spieltag.













Christian Most (Trainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf): „Nach der Auswärtsniederlage in Kareth sollte hoffentlich mittlerweile jedem klar sein, welche Qualität und Ausgeglichenheit in dieser Saison in der Liga steckt. In jedem Spiel muss man an sein persönliches Maximum kommen, um erfolgreich zu sein. Dieses geforderte Maximum konnten wir am vergangenen Freitag nicht in jeder Phase des Spieles erreichen – besonders was die Intensität, Laufbereitschaft und das Zweikampfverhalten anbelangt. Genau das ist jetzt die Aufgabe für das Heimspiel gegen Passau. Bei den sogenannten Grundtugenden müssen wir unbedingt eine Schippe drauflegen, wenn wir gegen einen erneut sehr guten Gegner erfolgreich sein wollen. In dieser Trainingswoche haben wir die Fehler der letzten Woche nochmal detailliert aufgearbeitet. Die Mannschaft ist absolut willig und fleißig im Training, und möchte das jetzt gegen Passau auch im Spiel zeigen.“



Personalien: Gegenüber der Vorwoche bleibt alles beim Alten.





Christian Wolf (Sportlicher Leiter 1. FC Passau): „Wir reisen zu einer der stärksten Mannschaften der Liga und erwarten ein entsprechend intensives und anspruchsvolles Auswärtsspiel. Nach den Auftaktniederlagen haben sich beide Teams den Saisonstart sicherlich anders vorgestellt. Umso größer wird auf beiden Seiten der Wille sein, die ersten Punkte einzufahren und eine zweite Niederlage in Folge zu vermeiden.“



Personalien: Christian Fischer und Kenan Sinanovic sind verletzt, Moritz Bauernfeind und Matyas Juracsik gesperrt.







Sa., 25.07.2026, 14:00 Uhr TSV Seebach Seebach TSV Bad Abbach Bad Abbach 14:00 PUSH



Andreas Kölbl (Trainer TSV Seebach): „In Dingolfing haben wir zu viele Fehler gemacht und wurden dafür gnadenlos bestraft. Bad Abbach hat sich hervorragend verstärkt und wenn wir daheim punkten wollen, brauchen wir in allen Bereichen eine Steigerung gegenüber der Partie am Mittwochabend.“



Personalien: Michael Dietl hat in Dingolfing Gelb-Rot gesehen und muss deshalb eine Zwangspause einlegen. Kapitän Sandro Nickl ist nach abgelaufener Rotsperre wieder an Bord.





Simon Sigl (Trainer TSV Bad Abbach): „Wir wollen an unsere erste Halbzeit gegen Tegernheim anknüpfen, in der wir richtig gut Fußball gespielt haben. Seebach befindet sich seit der Relegation im Umbruch, hat aber nach wie vor ein Gerüst aus sehr guten Einzelspielern. Dass die Qualität des Gegners da ist, zeigt allein ihr 2:1-Sieg im Pokal gegen Fortuna Regensburg letzte Woche. Dennoch gehen wir das Spiel mit dem klaren Ziel an, auch im ersten Auswärtsspiel gleich zu punkten.“



Personalien: Es fehlen Jonas Riedel und Louis Federlein aus privaten Gründen.







Der TSV Bad Abbach um Steven Rank (links) will auch in Seebach nicht leer ausgehen. – Foto: Felix Schmautz









Christian Ranzinger (Trainer 1. FC Bad Kötzting): „Nach unserem erfolgreichen Auftakt freuen wir uns tierisch darauf, zu Hause vor den eigenen Fans zu starten. Ich erwarte einen sehr starken Aufsteiger, der uns in allen Bereichen alles abverlangen wird. Wir müssen an unsere Leistungsgrenze bzw. drüber hinaus kommen, um da zu bestehen.“



Personalien: Kilian Ettl ist noch keine Option. Arbeitsbedingt steht das Mitwirken von Quirin Huber auf der Kippe.





Bastian Lerch (Trainer TSV Kareth-Lappersdorf): „Unser Ziel muss es sein, an die Leistung vom vergangenen Freitag anzuknüpfen. In Bad Kötzting zu bestehen, ist immer sehr schwer. Das ist eine sehr unangenehme Mannschaft. Wir haben großen Respekt vor dem Gegner und wollen dennoch versuchen, unser Spiel auf den Platz zu bekommen. Wir freuen uns auf ein supertolles Auswärtsspiel und hoffen, dass wir nicht mit leeren Händen nachhause fahren müssen.“



Personalien: Thomas Schmidt und Tobias Hoch haben kleinere Blessuren und es bleibt abzuwarten, in welchem Rahmen sie eingesetzt werden können. Zwischen den Pfosten wird erneut Nachwuchsmann Anton Brunner stehen, weil das gesetzte Torwart-Duo Sebastian Peter und Niklas Kresz verletzt ist. Zusätzlich muss Peter Hofbauer wegen Krankheit ersetzt werden.







Sa., 25.07.2026, 16:00 Uhr SV Türk Gücü Straubing TG Straubing SV Wenzenbach Wenzenbach 16:00 live PUSH



Asllan Shalaj (Trainer Türk Gücü Straubing): „In Hauzenberg haben wir ein ordentliches Spiel gemacht und können mit dem Punktgewinn – obwohl wir den Ausgleich erst in der Nachspielzeit kassiert haben – gut leben. In Ittling, unsere Sportplatzsanierung ist noch nicht abgeschlossen, erwarten wir nun Wenzenbach. Ein Mitaufsteiger, der eine enorme Offensivqualität hat. Trotzdem wollen wir aber unbedingt unseren ersten Dreier holen.“



Personalien: Routinier Tobias Richter hat das Training wieder aufgenommen und könnte eine Option für einen Joker-Einsatz sein. Der in Hauzenberg fehlende Youngster Fynn Spielvogel ist wieder an Bord.





Matthias Beier (Vorsitzender SV Wenzenbach): „Mit Straubing wartet ein sehr starker Gegner auf uns. Man hat gleich in ihrem ersten Saisonspiel, als sie bei Absteiger Hauzenberg fast gewonnen haben, gesehen, dass es kein normaler Aufsteiger ist. Wir selbst haben vor einem Jahr ein Testspiel gegen sie verloren. Nichtsdestotrotz wollen wir mit dem Rückwind des ersten Spiels hinfahren und etwas Zählbares mitnehmen.“



Personalien: Jakob Klier und Lukas Kaiser sind privat verhindert. Ansonsten steht voraussichtlich der gleiche Kader wie zuletzt zur Verfügung.









Benjamin Urban (Spielertrainer SC Luhe-Wildenau): „Dingolfing ist in allen Mannschaftsteilen richtig gut besetzt, was Qualität aber auch Breite im Kader angeht, weshalb sie für mich diese Saison der Favorit für Platz eins sind. Auch wenn das Resultat gegen Lam nicht zu unserer gezeigten Leistung gepasst hat, bin ich zuversichtlich, dass wir mit einer ähnlichen Leistung auch gegen Dingolfing eine Chance haben werden, zu punkten.“



Personalien: Es wird sich erst kurzfristig entscheiden, wer von den krankheitsbedingten Ausfällen wieder einsatzfähig sein wird. Neu auf der Liste der länger Verletzten ist Jonas Held. Der Mittelfeldmann hat sich beim Spiel in Lam wohl schwerer am Knie verletzt, es besteht Verdacht auf Außenbandriss.





Thomas Seidl (Trainer FC Dingolfing): „In Oberwildenau erwartet uns nicht nur eine richtig gute Fußballatmosphäre, sondern auch eine gestandene Landesliga-Mannschaft mit einer extrem Offensivpower. Wir werden gut verteidigen müssen, wollen aber natürlich auch eigene Akzente setzen und unsere PS aufs Feld bringen. Ziel ist es, etwas Zählbares mit nach Hause zu nehmen.“



Personalien: Bei den BMW-Städtern sind alle Mann fit.







So., 26.07.2026, 17:00 Uhr FC Amberg FC Amberg SpVgg Lam SpVgg Lam 17:00 PUSH



Roman Reinhardt (Sportlicher Leiter FC Amberg): „Lam ist eine der Top-Mannschaften der Landesliga und gehört zum Favoritenkreis. Mit den zwei Siegen in Liga und Pokal haben sie mit Sicherheit viel Selbstvertrauen getankt. Folglich treffen wir auf einen sehr starken Gegner. Für uns ist wichtig, dass wir ein anderes Gesicht zeigen als letzten Donnerstag gegen Wenzenbach. Das war in allen Belangen viel zu schwach und noch kein Landesliga-Niveau, was wir da abgeliefert haben. So werden wir nicht viele Punkte holen. Diese Woche haben wir entsprechend gearbeitet. Gegen Lam gilt es, als Mannschaft kompakt aufzutreten, füreinander zu arbeiten, gut zu stehen und dann immer wieder Nadelstiche nach vorne zu setzen.“



Personalien: Zur Riege der Dauerverletzten um Leon Brandl, Marco Helleder und Elias De Luca gesellt sich Nick Sperlich. Der Neuzugang zog sich einen Knorpelschaden zu und wird wohl dieses Jahr nicht mehr einsatzfähig sein. Zudem fehlt Mario Schmien, der sich beim ersten Saisonspiel am Knie verletzt hat, sowie arbeitsbedingt Frank Wagner. Tizian Hammer ist noch angeschlagen.





Lorenz Kowalski (Trainer SpVgg Lam): „Bei einem schweren Auswärtsspiel in Amberg möchten wir die erste Pflichtspielwoche erfolgreich abschließen. Die Qualität im Amberger Kader ist unbestritten, deshalb wissen wir um die Schwere der Aufgabe.“



Personalien: Neben Dauerpatient Moritz Mühlbauer fällt weiterhin Tobias Adam studiumsbedingt auf. Beim an der Achillessehne angeschlagenen Christian Mühlbauer wird es wohl erneut maximal auf einen Kurzeinsatz hinauslaufen.





Außerdem spielen:





Morgen, 18:30 Uhr SV Grainet Grainet TSV Bogen Bogen 18:30 PUSH



