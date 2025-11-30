 2025-11-28T07:03:18.113Z

Das war nix

Ü32 7er BL 2 Berlin

Heute, 12:00 Uhr
BFC Germania 1888
BSV Hürtürkel
1
8
Abpfiff

Spielbericht – BFC Germania 7er vs. BSV Hürtürkel 7er

Ein bitterer Nachmittag für Germania: Die 1:8-Heimniederlage war früh besiegelt, zur Pause stand es bereits 0:3. Sabit verletzte sich in den ersten Minuten, spielte aber tapfer weiter. Markus war nicht im Kader – die ohnehin dünne Personaldecke machte sich deutlich bemerkbar. Viele einfache Ballverluste und kaum Kontrolle im Spiel prägten den Auftritt.

Trotz allem: Kopf hoch, Männer. Schlechte Tage gehören dazu – entscheidend ist, dass wir gemeinsam wieder aufstehen.

Herbert HochheimAutor