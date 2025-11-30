Das war nix

Ein bitterer Nachmittag für Germania: Die 1:8-Heimniederlage war früh besiegelt, zur Pause stand es bereits 0:3. Sabit verletzte sich in den ersten Minuten, spielte aber tapfer weiter. Markus war nicht im Kader – die ohnehin dünne Personaldecke machte sich deutlich bemerkbar. Viele einfache Ballverluste und kaum Kontrolle im Spiel prägten den Auftritt.

Trotz allem: Kopf hoch, Männer. Schlechte Tage gehören dazu – entscheidend ist, dass wir gemeinsam wieder aufstehen.