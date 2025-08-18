„Das war nicht selbstverständlich“ – Hachings Sieg für die Seele gegen den FC Bayern II

Vierter Sieg im vierten Spiel nach dem Abstieg. Die SpVgg Unterhaching entzaubert den FC Bayern II und setzt sich an der Spitze der Regionalliga fest.

München – Die SpVgg Unterhaching entscheidet das rasante S-Bahn-Derby gegen die 2. Mannschaft des FC Bayern dank einer effektiven Chancenauswertung für sich. Damit steht die Elf von Trainer Sven Bender an der Tabellenspitze der Regionalliga Bayern – punktgleich mit der 2. Mannschaft des 1. FC Nürnberg .

Viele Emotionen und ein Hauch von früheren Drittligazeiten wehten beim Topspiel der Regionalliga Bayern vor rund 4.000 Zuschauern durch den Unterhachinger Sportpark. Hitzige Zweikampf-Duelle, viele Torchancen und eine durch entzündete Feuerwerkskörper verursachte rund zehnminütige Spielunterbrechung kennzeichneten das brisante S-Bahn-Derby der beiden bis dato ohne Punkteverlust gebliebenen Nachbarklubs.

Dabei behielten die Hachinger die besseren Nerven und gewannen nach einem Doppelpack des offensivstarken Sommerneuzugangs Jorden Aigboje mit 2:0 (1., 35.). „Haching hat die Chancen eiskalt ausgenutzt“, erkannte Bayern-Amateure-Cheftrainer Holger Seitz neidlos an.

Den Hausherren spielte vor allem der sehr frühe erste Treffer Aigboyes nach nur 40 Sekunden in die Karten, der aus einem vorausgegangenen leichten Ballverlust der Gäste resultierte. „Das hat uns extrem geholfen“, sagte Hachings Cheftrainer Sven Bender. In der ersten Hälfte besaßen die Münchner zwar mehr Ballbesitz als die Heimelf und spielten sich drei gute Chancen heraus (10., 16., 24.), doch entweder fand der Torabschluss sein Ziel nicht oder die Gäste scheiterten an dem gut aufgelegten SpVgg-Torwart Erion Avdija.

„Wir mussten uns nach dem Abstieg sammeln und neu starten. Deswegen tut es den Jungs und dem ganzen Verein gut, mit vier Siegen zu starten.“

Sven Bender

Ein offener Schlagabtausch entwickelte sich im zweiten Durchgang. Auf der einen Seite verpasste der bundesligaerfahrene Hachinger Sommertransfer Christopher Negele (50., 63., 64.) sowie Simon Skarlatidis in der Nachspielzeit (90.+6) die Vorentscheidung und auf der Gegenseite ließen Artur Degraf (64.), Benno Schmitz (79., 82.) und Guido Della Rovere (90.+3) beste Chancen zum Münchner Anschlusstreffer liegen. Es blieb bei einem hartumkämpften Derbysieg der Hachinger, die nach dem vierten Erfolg in Serie die Tabellenführung von den kleinen Bayern zurückeroberten.

„Wir mussten uns nach dem Abstieg sammeln und neu starten. Deswegen tut es den Jungs und dem ganzen Verein gut, mit vier Siegen zu starten. Das war nicht selbstverständlich und es leisten gerade alle eine hervorragende Arbeit“, so das glückliche Fazit Benders. (Robert M. Frank)