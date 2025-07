„Das war nicht ein Rückschritt, sondern fünf“: 1. FC geht gegen die Hachinger Reserve baden

Es gab wenig untröstlichere Orte zum Untergehen als Neuried. Richtig gelesen: In Neuried, zwischen den riesigen Supermärkten, trägt die Reserve der SpVgg Unterhaching das Gros ihrer Heimspiele aus. So war das schon in der Bayernliga voriges Jahr. Es fehlt in Haching nämlich an einem tauglichen Platz abseits des eigenen Stadions. Mit Heimspiel und der sonst so ummantelnden Atmosphäre hatte das alles nichts zu tun. Die meisten der ohnehin ziemlich kleinen Zuschauerschar stellte der 1. FC, und die schimpften sich an diesem frühen Samstagnachmittag die Seele aus dem Leib. Ziel waren wechselweise das Wetter, die Schiedsrichter und natürlich das eigene Team.

Es gab keinen Platz, um sich zu verstecken. Das ließ der Trainer nicht zu. Selbst diejenigen, die direkt gefrustet Richtung Dusche aufbrachen, holte Markus Ansorge zurück. Erstens, weil er das Gefühl von Gemeinschaft aufrechterhalten wollte und zweitens, weil sich alle ihren Einlauf abzuholen hatten. „Wir haben heute komplett als Mannschaft versagt. Da nehme ich mich nicht raus“, sagt er. 1:5 verloren die Garmisch-Partenkirchner gegen Haching, und das Schlimme war ja, dass jeder auch noch dieses Ergebnis abnickte ohne nachzudenken. „Geht in der Höhe absolut in Ordnung“, vermerkte Ansorge in seinem Zustand des grenzenlosen Verdrusses.

1. FC Garmisch-Partenkirchen geht durch Moritz Müller in Führung

Auf vielerlei Ebenen enttäuschten die Werdenfelser. Jede ist auf ihre Art besorgniserregend. Das erkannte auch der Coach nach Spieltag drei: „Das war nicht ein Rückschritt, sondern das waren fünf.“ In Sachen Einstellung gab es wenigstens zehn Minuten nichts zu beklagen. Das Pressing des 1. FC – samt Torwartfehler von Jose Kohler, der im Dribbling den Ball verlor – führte zum 1:0 von Moritz Müller. Doch danach merkte man, dass zwei Teams mit unterschiedlicher Mentalität auf dem Platz standen. Die jungen Hachinger, die meisten gerade 18 Jahre alt, müssen in der Landesliga ihre Defizite an Kilos mit unbändigem Einsatz ausgleichen. Und wie sie die Gäste aus Garmisch-Partenkirchen abfieselten. „Sie haben das gespielt, was wir wollten. Wir haben uns von der jungen Truppe den Schneid abkaufen lassen.“

Mit dem Ausgleich nach 21 Minuten gingen die Werdenfelser ohnehin in einen anderen Zustand über. Irgendwo einzuordnen zwischen Lähmung und Betäubung. „Das war wie ein Schalter.“ Der Trainer sagt, er habe danach keinen Einfluss mehr auf sie gehabt. Mit jedem Gegentor senkten sich die Häupter weiter. Die Füße wollten nicht mehr, der Kopf verlangsamte sich, Fehler an Fehler reihte sich. Alleine dreimal traf Unterhaching per Freistoßflanke, obwohl man zuvor die gefährlichen Männer der SpVgg verteilt hatte. So fühlte sich das ganze Spiel an: Es schien im Zeitraffer an den Gästen vorbei zu laufen, ohne dass sie darauf Einfluss nehmen konnten.

Irgendwann gegen Ende hin entlud sich der Frust in vielen verbalen Scharmützeln, auch weil die U19-Truppe ihre Dominanz natürlich genüsslich zur Schau stellte und damit gestandene Fußballer, wie sie der 1. FC hat, bestens provozierte. „Die Mannschaft hat es nicht geschafft, sich aufzurichten“, sagt Ansorge. Es war nicht der Tag, um über einzelne zu richten, auch wenn es dafür womöglich Anlass und Ziele gegeben hätte bei der Fülle an Fehlern. Aber das traf nicht den Kern. Wirklich bedenklich an diesem schwarzen Samstag war die Gesamtkomposition, verglichen mit den Partien davor. „Da war eine andere Mannschaft auf dem Platz.“ Der Trainer hat viel Arbeit vor sich. Aufrichten und stärken muss er den 1. FC und seine Seele. So lange darben sie gemeinsam mit Kastl sieglos am Ende der Tabelle.