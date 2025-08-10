„Das war nicht Bezirksliga-tauglich“ – Geiselbullach kassiert wieder fünf Stück

Auch im dritten Spiel nach dem Aufstieg in die Bezirksliga ist der TSV Geiselbullach sieglos geblieben. Zum zweiten Mal gab es fünf Gegentore.

Geiselbullach – Der TSV Geiselbullach muss in der Bezirksliga weiter auf den ersten Sieg warten. Gegen den FC Deisenhofen II verlor der Aufsteiger deutlich mit 2:5 (0:2). Damit finden sich die Gelb-Weißen nach drei Spieltagen weiterhin sieglos im Tabellenkeller wieder. Trotz des Fehlstarts bleibt man im Olchinger Norden aber gelassen – auch, weil man die Qualität des Gegners durchaus einzuschätzen weiß.

Die Gäste, bei denen einige Bayernliga-Akteure auf dem Platz standen, waren von Beginn an Herr im fremden Haus. „Die erste Halbzeit haben wir total verschlafen. Das war nicht Bezirksliga-tauglich“, resümierte Geiselbullachs zwischen den Pfosten stehender Spielertrainer Stefan Held. Florian Weber (30.) und Andreas Perneker (42.) trafen für Deisenhofen.

Bullach beweist Moral in der zweiten Halbzeit

Auch in der zweiten Spielhälfte waren zunächst die Gäste am Drücker. Evrad Ngeukeu erhöhte auf 3:0 (48.). Danach zeigten die Bullacher aber Moral. Lukas Bründl (65.) und Roman Fuchs (74.) verkürzten auf 2:3. Doch Deisenhofen stellte im Gegenzug durch Florian Weber auf 2:4 (75.). Bitter: Wie die Videoaufzeichnungen des Spiels beweisen, war der Ball nicht hinter der Linie.

Von diesem „Genickbruch“, so Held, konnte sich die TSV-Mannschaft schließlich nicht mehr erholen. In der Nachspielzeit machte Weber seinen persönlichen Tor-Hattrick perfekt. Jetzt aber gilt der Fokus aber dem Spiel des Jahres gegen die Münchner Löwen. (Dirk Schiffner)