Schon zur Pause war die Partie fast entschieden: Innerhalb von elf Minuten trafen Christian Sagemüller (26.), Mohammad Haidari (35.) und Simon Glück (37.) für die Gäste, die mit einfachen Mitteln effektiv agierten und die Hondelager Defensive mehrfach überraschten. Erst in der 71. Minute gelang Amed Koulibaly der Ehrentreffer für den MTV.

„Wir haben das ganze Spiel komplett verpennt“, sagte Schindzielorz nach der Partie deutlich. „Wir haben nicht einen zweiten Ball bekommen, sind in keine Zweikämpfe gekommen, wir waren einfach komplett von der Rolle. Rautheim hat uns mit einfachen Mitteln geschlagen.“ Der Trainer fand klare Worte für die Leistung seines Teams: „Ich bin von der Leistung meiner Mannschaft sehr enttäuscht. Das war mit die schlechteste Leistung seitdem ich Trainer bin.“

Rautheim hingegen feierte einen verdienten Auswärtssieg und kletterte mit nun 19 Punkten auf Rang sieben. Hondelage bleibt mit 23 Punkten auf Platz vier, muss nach zuletzt ansprechenden Wochen aber einen Rückschlag im Kampf um die Spitzenplätze hinnehmen.

Vor der Winterpause wird Schindzielorz die Aufgabe haben, seine Mannschaft wieder aufzurichten – damit der MTV im neuen Jahr wieder an die starken Leistungen der Hinrunde anknüpfen kann.