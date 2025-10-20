„Das war längst überfällig“ – Fallersleben II siegt gegen Brome

„Wir hatten über 90 Minuten etwa 70 Prozent Ballbesitz. Brome stand sehr tief und hat nur mit langen Bällen agiert, das konnten wir gut wegverteidigen“, bilanzierte Trainer Cedric Wienhold nach dem Spiel.

Die Partie begann unglücklich für die Gastgeber: Nach einem Ballverlust im Spielaufbau nutzte Bromes Hendrik Svetlik in der 10. Minute den ersten gefährlichen Angriff seiner Mannschaft zur Führung. „Sie erzielen mit dem einzigen Torschuss in 90 Minuten das 1:0“, ärgerte sich Wienhold.

Doch Fallersleben zeigte die richtige Reaktion. Nach einer schnell ausgeführten Standardsituation brachte Joris Olivier den Ball scharf in den Strafraum, wo Leon Geffert freistehend zum 1:1 einköpfte (21.). In der Folge drückte Fallersleben weiter, ließ jedoch mehrere Großchancen liegen, unter anderem vergab Alessandro Lamera freistehend vor dem Torwart.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Bild unverändert: Fallersleben dominierte, Brome verteidigte. „Wir hatten weiterhin ganz viel Spielanteile, Brome kam nur über Befreiungsschläge“, so Wienhold. Mehrfach bot sich seiner Mannschaft die Möglichkeit zur Führung, doch erst in der 82. Minute sorgte Leon Palupsky mit einem Distanzschuss aus 25 Metern für die Entscheidung. „Das war längst überfällig“, kommentierte Wienhold den Treffer erleichtert.

In der Schlussphase kam Brome noch einmal zu zwei Halbchancen, gefährlich wurde es jedoch nicht mehr. Wienholds Fazit fiel klar aus: „Von den Chancen her hätten wir dieses Spiel 5:1 oder 6:1 gewinnen müssen. Was wir da liegen lassen, ist unfassbar. Aber ansonsten hatten wir Brome über 90 Minuten im Griff.“

Mit dem Sieg zieht Fallersleben II in der Tabelle an Brome vorbei und verschafft sich etwas Luft im Kampf gegen den Abstieg. „Es ist eine sehr gute Stimmung. Das war genau das, was wir wollten, mit einem positiven Gefühl in die nächste Partie gehen“, sagte Wienhold abschließend.