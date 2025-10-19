„Das war indiskutabel“: SV Miesbach verliert beim Tabellenschlusslicht Siegsdorf

Trainer Hans-Werner Grünwald kritisiert die Leistung des SV Miesbach nach der Niederlage beim Tabellen-Schlusslicht deutlich.

Miesbach – Eine bittere 1:2-Niederlage kassierte der SV Miesbach beim abgeschlagenen Bezirksliga-Schlusslicht TSV Siegsdorf. „Mir fehlen ja selten die Worte, aber das war indiskutabel“, ärgert sich SV-Trainer Hans-Werner Grünwald. Die Kreisstädter waren mit personellen Problemen angereist. Neben Sean Erten, Maximilian Wiedmann und Robert Mündl fielen auch noch Niklas Städter (angeschlagen) und Jonas Matschiner aus. „Aber das lassen wir absolut nicht als Ausrede gelten. Es sind immer noch 13 Spieler auf dem Feld gestanden, die alle voll trainiert haben“, sagt Grünwald.

In der Kabine hatte der Trainer vor dem Anpfiff seine Schützlinge noch davor gewarnt, die Partie auf die leichte Schulter zu nehmen. Doch die Worte verhallten ungehört, es dauerte keine Minute, bis Siegsdorf in Führung ging. Nach einem Fehler im Spielaufbau der Gäste schlug ein Flachschuss der Siegsdorfer von der halblinken Seite zum 1:0 im langen Eck ein.

Standardsituation holt den Ausgleich

„Siegsdorf haben gegen uns die einfachen Mittel gereicht. Sie sind viel gelaufen, haben gekämpft, sich reingehaut und sind in die Zweikämpfe gegangen. Deshalb haben sie verdient gewonnen.“ Nach einer Viertelstunde hatten die Miesbacher Glück, dass die Heimischen nur den Pfosten trafen.

Die Hausherren verlagerten sich nach der frühen Führung aufs Konter, der SV fand nur selten Lösungen, um sich zwingende Möglichkeiten zu erarbeiten. So musste auch eine Standardsituation für den Ausgleich herhalten. Eine Ecke von Benedikt Gerr köpfte Florian Haas zum 1:1. Doch Siegsdorf schlug postwendend zurück. Die Gäste rückten zu spät raus, Siegsdorf zog aus 16 Metern ab und der Ball schlug für Keeper Michael Wiesböck unhaltbar zum 2:1 ein.

Chancen landen nicht im Tor

Josef Sontheim hatte vor der Pause noch zwei gute Gelegenheiten für den SV. Seinen Kopfball nach Flanke von Ricardo Pindado parierte der Keeper aber ebenso stark wie Sontheims Alleingang vor dem Seitenwechsel. Die Miesbacher versuchten im zweiten Durchgang noch einmal Druck aufzubauen. Der eingewechselte Dominik Schumacher köpfte knapp über den Kasten, und in der Schlussphase kam auch noch Pech dazu, als Sontheim vom linken Flügel in den Strafraum zog und nur die Latte traf. „Dann hätten wir wenigstens einen Punkt mitgenommen, auch wenn es nicht wirklich verdient gewesen wäre.“

So aber blieb es beim 2:1 für die akut abstiegsbedrohten Hausherren. „Jetzt haben wir gegen die letzten drei Mannschaften in der Tabelle verloren. Es war eine bittere Niederlage, denn so reißen wir uns alles wieder ein, was wir in den vergangenen Wochen aufgebaut haben“ resümiert Grünwald nach einem rabenschwarzen Tag. „50 oder 60 Prozent reichen in der Bezirksliga halt auch gegen den Letzten nicht.“