„Das war hochverdient" – SEF verschafft sich Luft im Abstiegskampf Bezirksliga Nord von Matthias Spanrad · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Fabrizio Brandes steht bereits bei 14 Saisontreffern. – Foto: FuPa

Fabrizio Brandes trifft doppelt beim Sieg des SE Freising. Die Gelb-Schwarzen bleiben unter Neu-Trainer Stijepic weiter ohne Niederlage.

Können die Fußballer des SE Freising Abstiegskampf? Aktuell treten sie den Beweis in der Bezirksliga an, denn auch im dritten Pflichtspiel in diesem Kalenderjahr blieben die Lerchenfelder ungeschlagen: Sie gewannen am Sonntagnachmittag beim TSV 54-DJK München mit 3:1 (2:0). In der Bezirksliga Nord geht es richtig eng zu. Kleine Serien können viel bewirken – und so setzten die Kicker aus der Savoyer Au mit einem wichtigen Sieg zu einem weiteren Befreiungsschlag an. In der Landeshauptstadt präsentierten sich die Gelb-Schwarzen am Sonntag stark verbessert, siegten in der Endabrechnung völlig verdient und blieben damit unter Neu-Trainer Mijo Stijepic ungeschlagen. „Das war heute hochverdient, wir hätten auch höher gewinnen können“, fasste er die 90 Minuten zusammen. „Wir dürfen aber auch nicht zu gierig werden.“