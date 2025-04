„Das war heute ein dreckiger Sieg“: Palzing plötzlich auf Platz zwei

SV Ampertal Palzing gewinnt ein umkämpftes Match in Nandlstadt. Und klopft plötzlich auch ganz oben an. Nur drei Zähler fehlen auf Platz eins.

Geht da doch noch was für den SVA Palzing in Sachen Aufstieg? Viele Teams haben sich heuer in Nandlstadt schon die Zähne ausgebissen, der SVA hingegen meisterte die Pflichtaufgabe am Sonntagnachmittag beim 3:1 (1:1)-Sieg und steht durch den Erfolg mittlerweile auf Tabellenplatz zwei.