"Das war heute die Mutter aller dreckigen Siege. Es war so unverdient"

Emotionaler 1:0-Sieg für den TSV Essingen in der Oberliga: Beim FC Denzlingen hält zunächst Torwart Tom Österle mehrmals stark, ehe Besnik Koci seine Mannschaft tief in der Nachspielzeit zum glücklichen Dreier schießt.

Mit nun 24 Punkten nach 12 Spielen kann von einem herausragenden Saisonstart des TSV Essingen gesprochen werden. „Die Zwischenbilanz ist überragend. Das sind drei Punkte, die uns unheimlich guttun“, so Trainer Simon Köpf. Eine Änderung nahm er in der Startelf vor: Max Neunhoeffer spielte für Besnik Koci, der in der vergangenen Woche nicht trainieren konnte.

Die erste Gelegenheit verbuchte der TSV nach acht Minuten, als Leon Leuze seinen Kollegen Daniel Bux in Szene setzte, dessen Abschluss jedoch über das Tor ging. Auf der Gegenseite hatte Fabian Amrhein in der 25. Minute die erste dicke Chance für Denzlingen: Sein Schuss klatschte vom Pfosten in die Arme von Tom Österle. Kurz darauf verpasste Leuze eine Flanke von Wiedmann knapp, ehe Denzlingens Nikita Ebel im Strafraum völlig frei zum Schuss kam, aber knapp vorbeizielte.

Kurz nach dem Seitenwechsel dann der zweite Aluminiumtreffer für die Hausherren: Issa Boye zog aus 20 Metern ab. Pfosten. Der Schuss von Leuze in der 52. Minute sollte bis auf Weiteres der letzte gefährliche Essinger Abschluss bleiben.

Österle hält die Null fest

Die Gastgeber waren es fortan, die dem Führungstreffer näher waren. „Denzlingen hat das Spiel gemacht, hatte viele Torchancen. Wir hatten einen überragenden Tom Österle im Tor. Unser Passspiel war einfach schlampig heute. Die Möglichkeiten, die wir hatten, haben wir schlecht ausgespielt“, so Köpf.

In der 65. Minute köpfte Ebel nach einer Flanke auf das Tor, doch Österle war zur Stelle und parierte stark. In der 86. Minute kam es erneut zum selben Duell: Ebel zog aus kurzer Distanz ab, doch Österle vereitelte mit einer hervorragenden Reaktion den Rückstand. „Wir haben heute gemerkt, dass viele Spieler am Limit sind, weil sie brutal viel gespielt haben in den letzten Wochen.“ So sah es bis tief in die Nachspielzeit nach einem glücklichen Punktgewinn und dem zweiten 0:0 in Folge aus.

Koci mit dem Lucky Punch

Doch es kam noch besser: Der eingewechselte Koci legte sich die Kugel zum Freistoß aus rund 40 Metern zurecht und haute den Ball sehenswert in den Winkel zum 0:1. Köpf sprach von einem „Wahnsinnstor“. Wenig später war Feierabend, und der TSV Essingen durfte über einen emotionalen Last-Minute-Erfolg jubeln.

„Das war heute die Mutter aller dreckigen Siege. Es war so unverdient“, so Köpf, der mit seiner Mannschaft auswärts weiter ungeschlagen bleibt. In der kommenden Woche empfängt der TSV Essingen mit dem Karlsruher SC II den nächsten Aufsteiger.