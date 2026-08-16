"Das war heute aus meiner Sicht zu wenig"

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Nach dem 1:1 gegen den Türkischen SV Singen steht der FV Ravensburg nach zwei Spieltagen mit zwei Punkten auf Rang elf der Oberliga Baden-Württemberg. Trainer Rahman Soyudogru sieht nach einer guten Anfangsphase vor allem bei Konsequenz und Zielstrebigkeit Verbesserungsbedarf.

Der Start in die Begegnung verlief aus Sicht der Ravensburger zunächst nach Wunsch. Daler erzielte bereits in der vierten Minute das 1:0. Soyudogru zeigte sich mit dieser Phase entsprechend zufrieden. Er sagt gegenüber FuPa: „Die Anfangsphase war eigentlich perfekt. Wir sind früh in Führung gegangen und hatten danach das Spiel komplett unter Kontrolle. Wir konnten uns auch immer wieder gute Möglichkeiten herausspielen. Nach dem Gegentor waren wir dann ungeduldig und hatten viele einfache Ballverluste.“

Der FV Ravensburg muss weiter auf den ersten Sieg der neuen Oberliga-Saison warten. Im ersten Heimspiel der Spielzeit kam die Mannschaft von Trainer Rahman Soyudogru vor 600 Zuschauern gegen den Türkischen SV Singen nicht über ein 1:1 hinaus. Yilmaz Daler brachte die Ravensburger bereits in der vierten Minute in Führung, Gianluca Serpa glich zwölf Minuten später für die Gäste aus.

Der Trainer verwies darauf, dass seine Mannschaft nach dem Führungstreffer zunächst Möglichkeiten hatte, die Partie weiter in die gewünschte Richtung zu lenken. „Wir sind eigentlich gut gestartet und auch früh in Führung gegangen. Danach sind wir auch 3-4 mal gut über die Außen durchgekommen, waren beim letzten Pass aber sehr schlampig.“

Der Vorsprung hielt allerdings nur zwölf Minuten. In der 16. Minute erzielte Serpa den Ausgleich zum 1:1. Soyudogru sah die Entstehung des Gegentreffers kritisch. „Das Gegentor entstand nach einem unnötigen Foulspiel. Wir konnten den seitlichen Freistoß zunächst klären, haben dann aber beim zweiten Ball die Gegenspieler komplett aus den Augen verloren. So etwas darf uns nicht passieren. In solchen Situationen hat jeder die Verantwortung und muss bis zum Schluss das Tor verteidigen. Vor allem müssen wir an den Gegenspielern dranbleiben bis der Ball geklärt ist.“

Nach dem Ausgleich fehlt die Ruhe

Im weiteren Spielverlauf änderte sich nach Einschätzung des Trainers auch der Auftritt seiner Mannschaft: "Nach dem Gegentor haben wir es nicht gut gespielt und waren teilweise sehr ungeduldig im Spielaufbau. In der zweiten Halbzeit konnten wir uns nicht zwingend genug durchsetzen. Letztendlich war es insgesamt zu wenig, um das Spiel zu gewinnen.“

Dabei verwies Soyudogrur nicht nur auf die spielerische Umsetzung. „Was mir heute vor allem gefehlt hat, war, dass wir die Sachen, die wir besprochen haben, nicht konsequent auf dem Platz umgesetzt haben. Zudem hatten wir heute einige Spieler, die nicht ihre Normalform hatten. Insgesamt müssen wir jedoch in der Offensive zielstrebiger und noch geiler auf Tore sein. Das war heute aus meiner Sicht zu wenig.“

Zwei Punkte aus zwei Spielen

Nach dem 0:0 zum Saisonauftakt beim Bahlinger SC ist das Unentschieden gegen Singen bereits die zweite Punkteteilung für Ravensburg. Mit zwei Punkten steht der FV nach zwei Spieltagen auf Tabellenplatz elf. Der Türkische SV Singen kommt auf vier Punkte und belegt Rang vier.

Soyudogru bewertet die bisherige Bilanz entsprechend zurückhaltend. „Mit zwei Punkten aus zwei Spielen können wir nicht komplett zufrieden sein. Vor allem mit dem Spiel von heute erst recht nicht. Wir haben in beiden Spielen zwar gute Ansätze gezeigt, müssen aber lernen, unsere Leistungen konsequenter in Siege umzuwandeln. Daran werden wir weiter arbeiten.“.