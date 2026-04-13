„Das war hervorragend“

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Der FC Sulingen hat das Derby beim TV Neuenkirchen mit 2:1 für sich entschieden und damit beide Duelle in dieser Saison gewonnen. Nach Rückstand drehte die Mannschaft von Trainer Stefan Rosenthal die Partie im zweiten Durchgang.

Die erste Hälfte sah der Trainer noch leicht beim Gegner: „Erste Halbzeit ging einen Tick mehr an Neuenkirchen, zweite Halbzeit mehr an uns, an den FC.“ Eine Rolle spielte dabei auch der Wind: „Dass man den Rückenwind hatte – sowohl Neuenkirchen in der ersten Halbzeit als auch wir in der zweiten Halbzeit – und dass das den Protagonisten auf dem Feld gewisse Schwierigkeiten bereitet hat bei langen Bällen.“

„2:1 an uns, das ist natürlich ziemlich geil, dass wir diese Saison beide Derbys gegen Neuenkirchen gewinnen konnten“, sagte Rosenthal nach dem Abpfiff. Während er den Erfolg im Hinspiel noch als „unverdient“ bezeichnet hatte, fiel seine Bewertung diesmal differenzierter aus: „Heute geht es in Summe vielleicht knapp in Ordnung.“

Neuenkirchen ging früh in Führung, als Florian Fröhlich (8.) einen Freistoß verwandelte. Rosenthal ordnete die Szene so ein: „Der Ball wurde immer länger und ist dann unserem Torwart Daniel Poda ein Stück weit durch die Finger gerutscht. Krasser Torwartfehler würde ich nicht sagen, aber natürlich ist er beteiligt.“ Zwingende Abschlüsse blieben in dieser Phase die Ausnahme.

Nach der Pause übernahm Sulingen zunehmend die Kontrolle. „Die zweite Halbzeit ging dann komplett an uns“, sagte Rosenthal. Der Ausgleich fiel durch Maurice Krüger (52.): „Der hat das Ding auch mit einem Freistoß relativ humorlos in die Maschen genagelt und ebenfalls den Wind genutzt.“

In der Folge entwickelte sich eine offene Phase. „Zwischen der 60. und 70. Minute stand es spitz auf Knopf. Da hätten beide Teams den Lucky Punch setzen können“, so Rosenthal. Beide Mannschaften kamen zu Möglichkeiten, ohne diese zu nutzen.

Die Entscheidung fiel schließlich kurz vor Schluss: Nach einer Ecke setzte Jonas Lengauer (87.) den Ball per Kopf ins Tor. „Jonas Lengauer hat ihn per Kopf in einer Art Bogenlampe ins Tor gesetzt zum viel umjubelten 2:1. Klar, Derby, Samstagabend, das passte“, sagte Rosenthal.

In der Schlussphase verteidigte Sulingen die Führung aktiv. „Wir haben es dann über die Zeit geschaukelt, weil wir weiter nach vorne verteidigt haben und uns nicht haben hinten reindrängen lassen. Es wurde keine Abwehrschlacht, sondern wir haben es gut gemacht.“

Entsprechend fiel das Fazit des Trainers aus: „Deswegen sage ich, dass dieser knappe Sieg nicht unverdient ist.“ Besonders hob er die Reaktion seiner Mannschaft nach zuletzt deutlichen Niederlagen hervor: „Ich muss den Hut vor den Jungs ziehen, weil sie nach den ergebnistechnischen Rückschlägen der letzten Woche – 0:5 in Bückeburg, 1:4 gegen Twistringen und die Niederlage in Leese – heute mit drei A-Jugendlichen 90 Minuten auf dem Feld standen, 0:1 zur Halbzeit hinten lagen und trotzdem so bei sich geblieben sind.“

Am Ende überwog die Anerkennung für die Gesamtleistung: „Das zeigt, aus was für einem Holz die Jungs geschnitzt sind. Das war hervorragend.“ Rosenthal verzichtete bewusst auf Einzelkritik: „Das war eine geschlossene Teamleistung von allen Beteiligten.“

In der Tabelle verbessert sich der FC Sulingen auf 32 Punkte und rückt auf Rang acht vor. Der TV Neuenkirchenbleibt mit 35 Punkten auf Platz sechs.

TV Neuenkirchen – FC Sulingen 1:2

TV Neuenkirchen: Fabian Klenke, Rajann Leymann (73. Nils Willenborg), Cedric Fehse, Richard Sikut, Jan Hülseberg, Konstantin Meyer, Rene Kube, Luca-Alexander Feßner (61. Til Mohrmann), Florian Fröhlich (81. Sören Schweers), Maximilian Meyer, Marvin Luchtmann - Trainer: Mustafa Cali

FC Sulingen: Daniel Poda, Bennet Könker, Dennis Könker, Jonas Lengauer, Luca Robin Rosenthal, Jarno Kastens, Marvin Zawodny (93. Josia Krüger), Rico Lüllmann, Bennet Grunert (95. Alexander Kues), Maksim Ditmann, Maurice Krüger (79. Frithjof Lohmeier) - Trainer: Stefan Rosenthal

Schiedsrichter: Paul Lange

Tore: 1:0 Florian Fröhlich (8.), 1:1 Maurice Krüger (52.), 1:2 Jonas Lengauer (87.)