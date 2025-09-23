Nach drei Niederlagen in Serie meldet sich der FC Oste/Oldendorf III eindrucksvoll zurück. Mit einem 8:1 im Kellerduell gegen den SSV Hagen II verlässt das Team von Trainer Fabian Hesse den letzten Tabellenplatz.

Die ersten Wochen der Saison hatten es für den FC Oste/Oldendorf III in sich. Nach drei Niederlagen zum Auftakt und zusätzlichen Rückschlägen im Pokal stand die Mannschaft am Tabellenende. Am 6. Spieltag gelang nun die erlösende Wende: Gegen den SSV Hagen II fuhr das Team ein deutliches 8:1 ein und gab die rote Laterne an den Gegner ab.

„Es war über weite Strecken ein sehr dominantes Spiel meiner Mannschaft und ein verdienter Sieg, auch in der Höhe“, erklärte Hesse nach dem Spiel. Herausragend war Till Peters mit fünf Toren, während Allstar Kai Wilhelmi doppelt traf. Auch Oliver Buck überzeugte in der Defensive, und Lasse Syväre setzte im Mittelfeld wichtige Akzente.

Von der ersten Minute an bestimmte Oste/Oldendorf das Geschehen. Kai Wilhelmi und Till Peters stellten Mitte der ersten Halbzeit eine 2:0-Führung her, ehe Hagen nach einem kurzen Aufbäumen verkürzte. Noch vor der Pause erhöhte Peters, nach dem Seitenwechsel baute er die Führung mit drei weiteren Treffern aus. Wilhelmi verwandelte zudem einen Foulelfmeter zum 5:1, ehe Sören Wilkens und erneut Peters den Endstand von 8:1 herstellten.

Schwieriger Start und personelle Veränderungen

Trainer Hesse blickt befreit auf den ersten Saisonsieg: „Wir sind sehr erleichtert, denn die Saison war bisher wirklich schwer. Bis jetzt hatten wir nur Niederlagen, sowohl in der Plakette als auch in der Liga. Damit hatten wir nicht gerechnet, gerade nach der letzten Saison, in der wir oben gut mitgespielt haben. Umso wichtiger war dieses Spiel: Letzter gegen den Vorletzten, die ersten drei Punkte, dazu noch so ein klarer Sieg. Darüber sind wir sehr froh. Das war genau die richtige Antwort nach einem schwierigen Start in die Saison.“

Ursachen für die anfänglichen Probleme des Tabellenvierten der letzten Saison sieht der Coach vor allem in personellen Abgängen. „Über den Sommer gab es viele Wechsel. Vor allem in der Offensive haben wir mit Niko Skirbst, Luis Heinsohn und Marcel Großer gleich drei Spieler verloren, die unsere dritte Herren verlassen haben. Das hat man deutlich gespürt, fast unsere komplette Offensivreihe war weg“, so Hesse. Erst gegen Hagen fand die Offensive wieder ihren Rhythmus, angeführt von Neuzugang Till Peters.

Blick auf die nächsten Aufgaben

Trotz des klaren Erfolges sieht Hesse weiterhin viel Arbeit. „Arbeiten müssen wir an vielen Dingen. Vor allem an der Chancenverwertung, an der Fitness und an klareren Abläufen im Spiel nach vorne. Defensiv passieren uns noch zu viele einfache Fehler, da fehlen die Abstimmungen“, betonte er. Besonders die Kondition sei ein Knackpunkt: „Man merkt, dass die Mannschaft noch nicht komplett in der Saison angekommen ist und nach einer gewissen Zeit die Kräfte nachlassen. Unser Ziel ist es, da anzusetzen, um über 90 Minuten fit und konzentriert zu bleiben. Dann können wir die Spiele auch erfolgreicher gestalten.“