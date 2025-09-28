„Das war gar nichts“ – Oberweikertshofen gibt 1:0 in Sonthofen aus der Hand

Beim SC Oberweikertshofen will sich einfach kein Erfolgslauf einstellen. Aus dem Allgäu kehrte das Team jetzt wieder mit leeren Händen zurück.

Oberweikertshofen – Es war ein gebrauchter Tag für den SC Oberweikertshofen. Nach dem 4:0-Sieg vor einer Woche über Illertissen II lieferte die Mannschaft von Spielertrainer Simon Schröttle beim Bayernliga-Absteiger FC Sonthofen eine indiskutable Leistung ab und musste mit einer 1:3 (1:1)-Pleite die Heimreise aus dem Allgäu antreten. Das Vorhaben, erfolgreich nachzulegen, um sich Luft um Kampf um den Klassenerhalt zu verschaffen, ging in die Hose.

„Das war gar nichts“, meinte SCO-Sportdirektor Dominik Widemann. „Nach dem 1:0 für uns habe ich noch gedacht, heute läuft’s. Doch danach lief gar nichts mehr“, so Widemann. „Solche Spiele gibt es einfach. Abhaken, den Kopf frei machen und im Training Gas geben, kann nur die logische Konsequenz lauten.“

Dabei hat es in Sonthofen vor 100 Zuschauern für die Schröttle-Elf eigentlich gut begonnen. Nach einer Balleroberung im Mittelfeld erzielte Yenal Strauß bereits nach sieben Minuten die Führung. Aber schon wenig später unterlief Fabian Willibald ein unglückliches Eigentor zum Ausgleich für die Gastgeber.

Mit diesem Remis wurden schließlich auch nach 45 Minuten die Seiten gewechselt. „Wir haben es nicht geschafft, nach dem Ausgleich offensiv gefährlich zu werden“, berichtete Schröttle. Sonthofen habe aggressiv verteidigt, und Weikertshofen habe kein probates Mittel gefunden, um für Gefahr vor dem gegnerischen Tor zu sorgen. „Ich muss es so sagen: Wir hatten in der Tat keine zwingende Chance mehr. Es war für uns heute einfach ein rabenschwarzer Tag. Eine verdiente Niederlage am Ende“, so Schröttle.

Auch im zweiten Durchgang war Sonthofen die bessere Elf auf dem Platz. Nach dem 1:2 durch Sonthofens Marko Jozic stellte Schröttle seine Elf um. Neben einigen Auswechselungen beorderte er Willibald zusätzlich nach vorne. „Wir versuchten mit langen Bällen, das Spiel zu kippen. Das hat aber leider nicht geklappt“, so Schröttle. Das Gegenteil war der Fall. Jozic sorgte 20 Minuten vor dem Ende mit seinem zweiten Treffer zum 3:1 für die endgültige Entscheidung. „Ich kann mir den Leistungsabfall gegenüber dem Spiel von vor einer Woche gegen Illertissen einfach nicht erklären“, meinte Schröttle nach dem schwachen Auftritt seiner Elf. (Dieter Metzler)