Sieben Tore fielen zwischen der SpVgg Unterhaching und dem 1. FC Schweinfurt 05. – Foto: Sven Leifer

»Das war ganz großer Sport!«: Die Stimmen zum Hinrunden-Abschluss FuPa hat für euch wieder die Reaktionen eingefangen

Wir haben für euch wieder die Stimmen zum 19. Spieltag in der Regionalliga Bayern...

Tobias Strobl (Cheftrainer FC Augsburg II): "Wir haben ein sehr ausgeglichenes Fußballspiel gesehen, in dem uns Türkgücü München so etwas die Kontrolle übergeben hat. Wir haben allerdings mit Ball zu viele kleine Fehler gemacht und konnten uns dementsprechend nicht so gut bis zum Ende durchkombinieren. Durch diese hatte Türkgücü München auch die ein oder andere große Chance in Führung zu gehen, allerdings hatten wir einen überragenden Keeper, der uns im Spiel hielt. In der zweiten Halbzeit brauchte es einen Standard als Dosenöffner und spätestens nach dem 1:0 hat die Mannschaft besser Fußball gespielt. Wir sind glücklich über diesen Sieg und haben die Hinrunde mit 25 Punkten abgeschlossen, was wir nach den ersten fünf Spieltagen so nicht erwartet haben."



Alper Kayabunar (Cheftrainer Türkgücü München): "Es war ein sehr ausgeglichenes Spiel auf beiden Seiten. Augsburg war in der ersten Halbzeit vielleicht die bessere Mannschaft, doch vor allem im spielerischen Bereich haben wir nach der Pause eine sehr gute Leistung gezeigt. Das Spielentscheidende war am Ende heute, dass Augsburg seine Chancen genutzt hat und wir ein ums andere Mal vorm Tor gescheitert sind. Insgesamt dann natürlich auch ein verdienter Sieg für den FC Augsburg II."





Josef Eibl (Cheftrainer DJK Vilzing): "Am Ende des Tages nehmen wir das Unentschieden gerne mit, denn es ist ein weiterer Punkt gegen den Nichtabstieg. Es ging gegen eine Mannschaft, die zuletzt richtig gut drauf war und vor allem auf diesen schwierigen Platzverhältnissen spielerisch richtig guten Fußball gespielt hat. Wir haben es vor allem in der ersten Halbzeit, bis auf 10-15 Minuten, defensiv richtig gut gemacht. Die zweite Hälfte sind wir etwas offensiver angegangen, konnten uns die ein oder andere Chance erspielen und haben auch zurecht das 1:1 geschossen. Wir sind nicht unglücklich mit diesem Ergebnis, auch wenn wir vielleicht noch nachlegen hätten können."





Marco Wildersinn (Cheftrainer FC Würzburger Kickers): "Die zweite Hälfte können wir mit Sicherheit nicht zufrieden sein, weil wir über weite Strecken den Ballbesitz hergegeben und dem Gegner zu viele Chancen sowie Standards zugelassen haben. Auch unsere eigenen Möglichkeiten haben wir nicht sauber zu Ende gespielt. Nichtsdestotrotz sind wir gut in dieses Spiel gekommen und haben auch verdient das 1:0 erzielt. Der Ausgleich hat uns dann so etwas den Stecker gezogen. Wir müssen uns am Ende ankreiden, dass wir es nicht geschafft haben, einen Zwei-Tore-Vorsprung zu erspielen. Denn so hätten wir vor allem hinten raus mehr Ruhe gehabt."



Martin Weng (Cheftrainer TSV Rain): "Wir sind über das Ergebnis enttäuscht, denn auf diese Leistung der Jungs bin ich sehr stolz. Wir haben sehr viel von dem umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Ich finde wir waren sehr aggressiv und vor allem mit Ball unfassbar mutig. Ich konnte nicht erkennen, dass der Zweite gegen den Vorletzten gespielt hat. Das wird weiter unser Weg sein, denn das war großer Sport."





Daniel Cheron (Kapitän Viktoria Aschaffenburg): "Kämpferisch sehr starkes Spiel, denn wir mussten alles reinwerfen. Wir konnten mit 1:0 in Führung gehen, liegen zwischenzeitlich dann zurück und haben trotzdem alles probiert. Auch, wenn uns der Ausgleich gelang, müssen wir am Ende mit dem glücklichen Punkt leben. Buchbach hatte nämlich die Chance, kurz vor Schluss das Siegtor zu erzielen."



Jochen Seitz (Cheftrainer Viktoria Aschaffenburg): "Wir haben mit abstand die schlechteste Defensivleistung der letzten Wochen auf den Platz gebracht. Dementsprechend war es schwierig, weil beide Mannschaften vor allem in der ersten Halbzeit unfassbar viele Torchancen hatten. Es hätte zu diesem Zeitpunkt auch 4:4 stehen können. Das 2:1 kurz nach der Pause fiel erneut durch eine kleine Unachtsamkeit und dann war es ein absolutes Anrennen auf das gegnerische Tor. Glücklicherweise konnten wir das 2:2 erzielen, mit dem wir am Ende des Tages auch zufrieden sein müssen."



Andreas Bichlmeier (Cheftrainer TSV Buchbach): "Wenn man uns heute etwas vorwerfen kann, dann ist es die mangelnde Chancenverwertung. Alleine in der ersten Halbzeit hätten wir bereits mit 3:0 oder 4:0 führen können. In der zweiten Hälfte haben wir dann alles reingehauen und können von dem her auch erhobenen Hauptes vom Platz gehen. Es war das wichtigste, dass wir alles auf dem Platz lassen und das war definitiv der Fall."





Heribert Ketterl (Cheftrainer SpVgg Hankofen-Hailing): "Eigentlich eine sehr gute Heimpartie von uns. Wir waren spielerisch stark und auch kämpferisch voll auf der Höhe. Allerdings haben wir ganz klar versäumt das 1:0 zu machen und so ein Spiel kannst du mit der Führung dann auch nach Hause schaukeln. Doch so ist es im Fußball, der Fußballgott ist nicht gnädig in dieser Hinsicht."



Ingo Feser (Spieler TSV Aubstadt): "Es war klar, dass wir den Kampf in Hankofen annehmen müssen. Da kann ich der ganzen Mannschaft nur ein riesen Kompliment aussprechen, denn wir haben genau dieses Spiel von der ersten bis zur letzten Minute komplett angenommen und jeder hat sich in jeden Zweikampf reingeschmissen. Bei 2-3 Situationen, unter anderem dem verschossenen Elfmeter, hatten wir auch das nötige Quäntchen Glück. Dennoch haben wir es uns am Ende irgendwo auch erarbeitet!"





Maurice Krattenmacher (Spieler SpVgg Unterhaching): "Ich bin sehr glücklich, vor allem, weil wir jetzt diesen so wichtigen Sieg geholt haben. Es war ein sehr hartes Stück Arbeit, aber am Ende haben wir uns diesen Dreier verdient!"



Christian Gmünder (Cheftrainer 1. FC Schweinfurt 05): "Es war ein unglaublich heißes und hitziges Spiel, das hin und herging. Wir gingen mit 1:0 in Führung und dann ging es wirklich Schlag auf Schlag. Am Ende hat Haching vielleicht diesen einen Ticken mehr investiert und dann auch verdient gewonnen."





Petr Ruman (Cheftrainer SpVgg Greuther Fürth II): "Sehr schmerzhaft, nicht nur vom Ergebnis her. In der ersten Halbzeit hatten wir viele hohe Ballgewinne und daraus resultierend Torchancen, die wir nicht für uns nutzen konnten. Der Gegner hingegen schießt bis zur Halbzeit drei Mal aufs Tor und führt mit 3:0 zur Pause. Das ist sehr bitter."



Cristian Fiel (Cheftrainer 1. FC Nürnberg II): "Wenn man ein Derby mit 5:1 gewinnt spricht das schon eine deutliche Sprache. Aber so ist der Fußball, denn in der ersten Halbzeit machen wir es gut und schießen die Tore. Nach der Pause haben wir dann den Gegentreffer bekommen und vielleicht ein Stück weit das Gefühl bekommen, dass hier noch etwas passieren könnte. Aber das ist Meckern auf hohem Niveau, denn wir haben das Derby mit 5:1 gewonnen. Da wollen wir jetzt auch zufrieden mit unserer Leistung sein und uns freuen."



Enrique Katsianas-Sanchez (Spieler 1. FC Nürnberg II): "Fürth hat am Anfang richtig gut gepresst, damit hatten wir so etwas Schwierigkeiten. Aber spätestens mit den Toren haben wir das Spiel in die eigenen Hände genommen. Dass es für mich persönlich jetzt drei Treffer wurde, da muss ich mich natürlich auch bei meinen Mannschaftskollegen bedanken."





Nikola Jelisic (Cheftrainer FC Pipinsried): "Meine Mannschaft ist richtig gut reingekommen in die Partie. Wir hatten alleine in den ersten zehn Minuten zwei richtig gute Chancen und einen Elfmeter für uns, den wir verschossen haben. Die Köpfe gingen dann natürlich runter und genau ab diesem Zeitpunkt haben wir verpasst weiter griffig in den Zweikämpfen zu sein. Wir haben es nicht geschafft, den Gegner vor eine ernsthafte Aufgabe zu stellen, auch wenn die zweite Halbzeit in Ordnung war. Manche Dinge sind in dieser Liga nicht möglich und das werden wir in der kommenden Woche klar ansprechen."



Martin Demichelis (Cheftrainer FC Bayern München II): "Wir haben gerade in der ersten Halbzeit richtig gut gestartet, auch wenn uns Pipinsried richtig gut gepresst hat. So ist auch der Elfmeter entstanden. Danach haben wir gut nach vorne gespielt, uns viele Chancen kreiert und dann auch verdient die Tore geschossen. Wir haben dem Gegner auch nur wenige Möglichkeiten zugelassen, waren sehr dominant und hatten die Kontrolle über das Spiel. Dementsprechend sind wir sehr zufrieden."





Markus Mattes (Cheftrainer VfB Eichstätt): "Grundsätzlich freuen wir uns über die drei Punkte und sind zufrieden mit der Leistung. Wir haben es im Großen und Ganzen wirklich gut gemacht und das Spiel verdient gewonnen. Manchmal bedarf es im Fußball etwas Glück und natürlich war die Personalsituation bei Wacker Burghausen jetzt nicht so, wie sie nach vier Wochen war. Aber im Endeffekt geht es allen Mannschaften gleich während einer Saison und gegen Wacker Burghausen zu gewinnen ist immer etwas Besonderes, weil sie wirklich eine richtig gute Mannschaft und eine richtig gute Struktur haben."



Hannes Sigurdsson (Cheftrainer SV Wacker Burghausen): "Wir wussten, dass es ein hartes Spiel werden wird. Es war ein schwieriger Platz und ein Gegner, der richtig gut gekämpft hat. Die zwei ersten Tore waren dennoch richtig unnötig, damit habe wir uns selbst etwas kaputt gemacht. Dann war es schwierig zurückzukommen, vor allem in der Offensive haben wir viel zu wenig gemacht."