Die Freude nach einer intensiven Spielzeit ist im Lager des frisch gebackenen Meisters allgegenwärtig. Mit dem Erreichen des Titels krönte die Mannschaft eine starke Runde auf fremdem Terrain und ließ den Emotionen freien Lauf. „Ja, wir haben natürlich viel gefeiert. Besonders war dabei der Auswärtssieg in Königsheim, mit dem wir die Meisterschaft auch endgültig klargemacht haben. Das war für uns der Höhepunkt der Saison – auswärts bei einem sehr starken Gegner den Titel perfekt zu machen, war die Kirsche auf der Torte“, beschreibt Trainer Dardan Zejnullahu gegenüber FuPa die glücklichen Stunden nach dem Meilenstein.

Ein Blick auf die Abschlusstabelle verdeutlicht die Vormachtstellung des Meisters in der abgelaufenen Spielzeit. Die KF Shqiponja Tuttlingen beendet die Saison auf dem ersten Rang mit 44 Punkten. Aus den insgesamt 16 absolvierten Partien holte das Team 14 Siege, zwei Unentschieden und musste keine Niederlage hinnehmen. Mit einem Torverhältnis von 49:11 Toren stellte der Meister zudem sowohl die torgefährlichste Offensive als auch das stabilste Abwehrbollwerk der gesamten Liga.

Der geschlagene Verfolger bleibt deutlich zurück

Der härteste Konkurrent im Kampf um die Meisterschaft konnte das hohe Tempo des Spitzenreiters nicht mitgehen. Der SV Spaichingen II beendet die Spielzeit nach ebenfalls 16 absolvierten Partien mit 34 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz. Die Bilanz des Verfolgers verzeichnet zehn Siege, vier Unentschieden und zwei Niederlagen bei einem Torverhältnis von 38:22 Toren, womit der Rückstand auf den Meister im finalen Klassement deutliche zehn Zähler beträgt.

Ein von Anfang an selbstbewusst formuliertes Ziel

Dass am Ende der Saison die Meisterschaft gefeiert werden kann, war für den Trainer und die Mannschaft keineswegs eine Überraschung, sondern das Ergebnis eines von Beginn an fest ins Visier genommenen Plans. Das Team trat mit großem Selbstvertrauen auf. „Ehrlich gesagt haben wir vor der Saison schon mit dem Titel gerechnet. Wir haben eine sehr selbstbewusste und junge Mannschaft zusammengestellt. Unser Ziel war klar der erste Platz bzw. der direkte Wiederaufstieg. Unser Co-Trainer hatte in einer Sitzung auch schon früh gesagt, dass wir ganz oben stehen werden – das war vielleicht für Außenstehende überraschend, aber intern war das unser klares Ziel“, gewährt Dardan Zejnullahu einen Einblick in die interne Zielsetzung.

Physische Stärke als Fundament für die Konstanz

Der entscheidende Ausschlag für den Triumph lag in einer konsequent durchgezogenen Vorbereitung sowie einem intakten Mannschaftsgefüge, das sich auch durch frühe Rückschläge in den Partien nicht beirren ließ. Bereits am ersten Spieltag bewiesen die Akteure ihre bemerkenswerte Frühform. „Entscheidend für die Meisterschaft war vor allem unser Teamgefüge und die intensive Sommervorbereitung. Wir haben diese komplett durchgezogen und waren körperlich sehr stark. Das hat man direkt im ersten Spiel gesehen, als wir trotz Unterzahl - Gelb-Rot in der 30. Minute - noch 5:1 gewonnen haben. Insgesamt waren wir extrem konstant, haben in der Rückrunde nur zwei Unentschieden zugelassen und die Saison sogar ohne Niederlage beendet“, analysiert der Coach die Erfolgsfaktoren.

Torgefahr durch Fitness und erfolgreiche Standards

Auf dem Rasen untermauerten die Spieler ihren sportlichen Anspruch durch eine Kombination aus athletischen Vorzügen und einer enormen Effizienz bei ruhenden Bällen. Diese spielerischen Elemente machten das Team für die Gegner unberechenbar. Dardan Zejnullahu schildert es wie folgt: „Unsere größten Stärken sind unsere Fitness, Schnelligkeit und Torgefahr. Zusätzlich waren wir bei Standardsituationen extrem stark und haben viele Tore nach ruhenden Bällen erzielt.“

Gemeinsame Feier im Kreis des Vereins

Nach den kräftezehrenden Wochen im Titelkampf steht für die Aufsteiger nun die Erholung an, wobei die Mannschaft auf eine große Urlaubsreise verzichtet und den Erfolg stattdessen in der Heimat feiert. Die Planungen für das gemeinsame Beisammensein stehen bereits fest. Auf die Frage nach einer anstehenden Reise antwortet der Trainer kurz: „Eine klassische Abschlussfahrt ist nicht geplant, aber wir werden eine gemeinsame Saisonabschlussfeier machen.“

Der verdiente Lohn des Aufstiegsrechts

Am Aufstieg in die Kreisliga B gibt es innerhalb des Vereins keinerlei Zweifel, da die Spieler über Monate hinweg zielgerichtet für diesen Moment gearbeitet haben. Die Mannschaft brennt darauf, sich auf der neuen Ebene zu beweisen. Bezüglich des Aufstiegsrechts stellt Dardan Zejnullahu unmissverständlich klar: „Ja, wir werden das Aufstiegsrecht auf jeden Fall wahrnehmen.“

Zukunft des Trainers und Verjüngung des Kaders

Für die kommenden Aufgaben laufen die personellen Planungen bereits auf Hochtouren, wobei der Fokus auf der gezielten Integration junger Talente liegt. Während die Struktur des Kaders angepasst wird, steht hinter einer wichtigen Personalie noch ein Fragezeichen, da der Trainer seine eigene Zukunft im Verein erst noch final klären muss.

„Die Kaderplanung läuft bereits. Es gibt einige Gespräche und auch schon Spieler, die zu uns stoßen möchten – vor allem junge Spieler. Es ist uns wichtig, die Mannschaft weiter zu verjüngen. Ich selbst bin aktuell noch in der Entscheidungsfindung, ob ich in der neuen Saison weitermache, und werde das in Ruhe mit dem Vorstand besprechen“, gewährt der Trainer einen detaillierten Einblick.

Der Klassenerhalt als oberste Prämisse für die Zukunft

Für die anstehende Saison 2026/2027 in der neuen Umgebung bleibt der Trainer bodenständig und richtet den Blick auf den Verbleib in der Liga. Als Aufsteiger gilt es für das Team, sich schnellstmöglich zu akklimatisieren und Stabilität zu gewinnen. Dardan Zejnullahu gibt die klare Marschroute für die Zukunft vor: „Das Ziel für die Saison 2026/2027 ist ganz klar der Klassenerhalt. Wir wollen uns in der Liga stabilisieren und die Klasse halten.“