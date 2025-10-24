»Das war fast schon der Killer!«: Liga-Primus Ergolding bezwingt SVN

Satte fünf Tore bekamen die Fans des SV Neufraunhofen und des FC Ergolding zum Rückrundstart der Bezirksliga-West an diesem Freitagabend im Waldstadion zu sehen. Ein knackiges, ansehnliches und vor allem flottes Eröffnungsspiel, das sich die beiden Kontrahenten aus dem Landkreis Landshut geliefert haben - mit dem besseren (und vielleicht auch glücklicheren) Ausgang für den Tabellenführer.

Nachdem die Heckner-Truppe bereits nach drei Minuten durch ein Tor von Thomas Huf in Führung gehen konnte, erzielte Kilian Bauer kurz darauf den Ausgleich für die Hausherren. Es wäre auch beim Unentschieden bis zum Pausenpfiff geblieben, wenn nicht Tobias Bruckmeier für die erneute Führung der Gäste gesorgt hätte. Zehn Minuten nach dem Seitenwechsel erhöhte Rocco Schmidleitner auf 3:1 für Ergolding - und die Partie schien bereits entschieden. Doch Michael Gerauer brachte die Heimelf, die erstmals wieder unter dem wieder genesenen Kapitän Stefan Brenninger auflief, nochmals auf 2:3 heran. In der Folge drückte sie auf den Ausgleich, hätte jedoch auch genauso gut noch höher in Rückstand geraten können.

Zum Schluss war's also ein knapper Favoriten-Sieg für den FCE, der damit auch im neunten Spiel in Folge ungeschlagen vom Platz ging - und weiterhin die Tabelle anführt. Der SV Neufraunhofen, der zuletzt mit einem 2:0-Sieg in Pfarrkirchen wieder aufhorchen ließ, muss die bereits sechste Saisonniederlage verkraften - und bleibt im Ranglisten-Mittelfeld.