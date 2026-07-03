Das war es noch nicht: Christoph Schmitt bleibt dem VfL Denklingen erhalten

Fußball; Saison 2025/26; Bezirksliga; Christoph Schmitt vom VfL Denklingen im Heimspiel gegen den SV Ohlstadt am 8. März 2026 – Foto: Holger Wieland

Der VfL Denklingen ist in die Kreisliga abgestiegen. Christoph Schmitt hat das getroffen, er bleibt dem Klub aber trotz vieler Verpflichtungen erhalten.

Es hat einige Zeit gedauert, bis Christoph Schmitt mit dem Schmerz zu leben lernte. „Ich habe schon daran geknabbert, wenn ich ehrlich bin“, gibt der 36-Jährige zu. Sein Sinn und Streben war es gewesen, den VfL Denklingen in der Bezirksliga zu halten. Das Vorhaben ging schief. Der VfL stieg in die Kreisliga ab und der Name von Christoph Schmitt wird damit immer in Verbindung bleiben. Denn er war in dieser Saison der verantwortliche Trainer.

„Ich wollte es so lange wie möglich hinauszögern, aber es hat nicht sollen sein.“ Es war kein einfaches Unterfangen, sogar eines, das von Anfang an unter keinem guten Stern stand. Schmitt hatte von seinem Vorgänger Markus Ansorge eine Mannschaft übernommen, deren beste Tage vorüber waren. Das lag nicht daran, dass die Denklinger auf einmal nicht mehr kicken konnten, sondern einfach älter und damit auch anfälliger für Verletzungen geworden waren.

Familie und der Beruf gehen vor

Außerdem verschob sich das individuelle Koordinatensystem der meisten Kicker. Der Coach brauchte nur von sich selbst auszugehen. Die Familie genießt für den Vater von drei Kindern einen ebenso hohen Stellenwert wie der Beruf. Hier hat er sein Spektrum sogar noch erweitert. Schmitt ist Bauingenieur und Landwirt in einem. Bei einer solchen Konstellation kann der Fußball verständlicherweise nur noch eine Nebenrolle spielen.

Schmitt hat sich selbst nichts vorgemacht: Dass es immer schwieriger wird, jedem Bereich seines Lebens vollends gerecht zu werden. Bereits vor Weihnachten erklärte der VfL, dass der Coach sein Amt zum Saisonende niederlegen würde, weil ihm einfach die Zeit für seine Verpflichtungen fehlt. Privates, Berufliches und den Fußball unter einen Hut zu bringen, „ist schwierig“, stellte er fest. Allerdings wollte er nicht einfach so abtreten. Schmitt mag den Klub, seine Mitspieler und das Umfeld. Dass er alles dafür geben würde, den Verein vor dem Abstieg zu bewahren, versteht sich von selbst.

Dass es auf sehr dramatische Weise dann doch anders kommen sollte, konnte niemand ahnen. „Das Spiel gegen Zorneding war ein Spiegelbild der Saison“, zog er einen interessanten Vergleich. Auch über die gesamte Runde in der Bezirksliga Süd hinweg bot sich seiner Elf immer wieder die Chance, den Klassenerhalt vorzeitig zu schaffen. Es waren gerade die Spiele gegen die Konkurrenten im Abstiegskampf, die dem VfL wertvolle Punkte kosteten. Oft schien es so, als brächte die Mannschaft im entscheidenden Moment einfach nicht den Deckel drauf.

Gegen Zorneding war es nicht anders. „Wir haben es nicht geschafft, das entscheidende Tor zu machen“, grämt sich der Trainer über zahlreiche vergebene Chancen. Nach dem Sieg im Relegationshinspiel hätte ein Remis zum Weiterkommen genügt. Aber das wollte weder über 90 noch über 120 Minuten klappen. Dann das unvermeidliche Elfmeterschießen. „Wir hatten dreimal Matchball“, sinniert Schmitt. Aber es nützte nichts. 37 Schüsse sollen es am Ende gewesen sein, auch wenn manche Spielberichte mit 39 und 40 auf noch höhere Werte kommen. Das offizielle Endergebnis lautete 17:19.

„Das war absurd, so etwas habe ich noch nie erlebt“, erinnert sich Schmitt an einen ebenso denkwürdigen wie irrsinnigen Abend. Was sich am Ende auf dem Rasen des VfL Denklingen zutrug, war reif für die Geschichtsbücher. Selten hat man ein Spiel erlebt, dem irgendwann weder die Mannschaften noch die Fans weiter aufmerksam folgen wollten. „Man hat bei Spielern und Fans gemerkt, dass die Spannung abfällt“, konstatierte Schmitt nach einer gewissen Zeit. Es wurde allen zu viel.

Den offiziellen Weltrekord mit den meisten Elfmetern hält das Play-off-Halbfinale von 2024 zwischen dem FC Dimona und Shimshon Tel Aviv mit 56 Schützen. Auf europäischem Boden führt die Partie zwischen Ajax Amsterdam und Panathinaikos Athen seit 2024 die Liste an. Bei der Qualifikation zur Europa League ging es 34 Mal zum Punkt, bis eine Entscheidung feststand. Das Elfmeterschießen zwischen Denklingen und Zorneding setzte zumindest auf dem alten Kontinent neue Maßstäbe.

Schmitt kann sich, wenn der Schmerz jemals nachlassen sollte, zugutehalten, an diesem außergewöhnlichen Spiel mitgewirkt zu haben, das keiner der Beteiligten vergessen wird. Und das voraussichtlich nicht sein letztes gewesen ist. „Ich bleibe Denklingen erhalten“, kündigt er an, dem VfL weiter die Treue zu halten. Wenn es Familie und Beruf zulassen, wird er wieder die Fußballschuhe für seine Mannschaft schnüren. Was soll er auch anderes machen? Schmitt weiß selbst nur zu gut, dass seine Geschichte noch immer eine ohne Schluss ist. Einen letzten Elfmeter hat er noch.