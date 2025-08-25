„Das war einfach dumm" – Freising muss späten Ausgleich hinnehmen

Freising – Mit den Aufsteigern haben die Fußballer des SE Freising in dieser Saison oft Probleme: Schon im dritten von vier Duellen mit einem Liganeuling reichte es nicht zum Sieg. Gegen den TSV 54-DJK München mussten sich die Lerchenfelder am Freitagabend mit einem bitteren 2:2 (1:1) begnügen.

Die Reaktionen nach dem Abpfiff sprachen Bände. Während die Gäste aus der Landeshauptstadt ihren Punkt wie einen Sieg feierten, trotteten die Freisinger konsterniert zur Reservebank. Trainer Alexander Schmidbauer brauchte ein wenig, um die 90 Minuten Revue passieren zu lassen und wollte das Match erst gar nicht kommentieren. „Das war einfach dumm heute“, analysierte er schließlich. „Wir haben das selber verschuldet.“

Doch was war vorausgegangen? Die Hausherren spielten keine sonderlich gute Partie. Die drei Punkte wurden ihnen auf dem Silbertablett serviert – doch der SEF agierte behäbig und merklich unkreativ. Zudem schlichen sich zahlreiche Patzer und Fehlpässe ein.

Vor allem die erste Hälfte war kein Leckerbissen. Da empfahlen sich nur wenige Mannen auf dem Feld für weitere Startelfeinsätze. So lagen die Lerchenfelder bald mit 0:1 hinten, nachdem sie eine Ecke zu kurz abgewehrt hatten und Manuel Exner aus der zweiten Reihe einfach einmal draufgehalten hatte (21.). 54 München verfügt durchaus über eine gute Offensive, wenngleich wirkliche Torchancen Mangelware blieben. Doch immerhin egalisierte der SEF nur wenig später: Fabrizio Brandes setzte sich über die linke Seite durch, die anschließende wuchtige Flanke landete am zweiten Pfosten, wo Joshua Steindorf einköpfelte (25.).

Latte, Abpraller, Gegentor

In Halbzeit zwei vergab Johannes Grubmüller zwei Tausendprozentige (54./60.), ehe es doch mit der Führung klappte: Nach einem Steckpass in die Spitze war Christian Schmuckermeier auf und davon und schloss trocken zum 2:1 ab (84.). Das sollte eigentlich reichen. Aber irgendwie fehlte auch der Wille, dieses Ergebnis vernünftig über die Zeit zu bringen. Es lief schon die Nachspielzeit, als Schlussmann Jonas Trost einen Schuss gerade noch an die Querlatte lenken konnte. Der Abpraller landete vor dem Tor, der SEF reagierte behäbig. Anders als Manuel Exner, der die Kugel über die Linie stocherte (90.+4).