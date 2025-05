„Das war eine sehr schwache Leistung von uns" – Freren verliert erneut

Die Chance an den Spitzenreiter Union Lohne aufzuschließen war an diesem Wochenende da. Lohnes Siegesserie riss am Sonntag bei der Zweitvertretung von Spelle-Venhaus – (Endspielstand 2:1). Den Patzer hätte die SG Freren am liebsten genutzt, dieses gelang aber nicht. SG Freren Coach zeigt sich nach der Partie dementsprechend enttäuscht und weiß, dass so einiges an diesem Tag schief lief. Gerade die erste Halbzeit war überhaupt nicht nach dem Geschmack des Trainers. „Das war eine sehr schwache Leistung von uns, wir haben es nicht auf den Platz gekriegt. Die Laxtener waren viel engagierter", so Hoff rückblickend. Gerade einmal dreizehn Minuten dauerte es, bis die Hausherren durch Elias Speer in Führung gingen. Frerens Top-Stürmer Bennet Thelen fand zwar zehn Minuten später die Antwort zum 1:1, musste aber zusehen, wie seine Mannschaft rund sieben Minuten später den erneuten Rückstand, erzielt von Stefan Treise, hinnehmen musste. Noch härter wurde es dann, als kurz vor der Halbzeit Nico Gudewill die Führung der Olympia ausbauen konnte. In der zweiten Halbzeit passierte dann lange Zeit ein bisschen weniger, bis dann eine Notbremse von Frerens Abwehrchef Bernd Wecks und die darauf folgende rote Karte für Aufsehen sorgte. Die Überzahl konnte Laxten dann schnell ausnutzen und in der 82. Minute auf 4:1 erhöhen – Rendi Kildau traf zu seinem 15. Saisontreffer. Das zweite Tor des Abends von Bennet Thelen war wenig später dann auch nur noch Ergebniskosmetik. Florian Hoff ordnet die Partie kritisch ein und hofft auf eine Leitungssteigerung in den nächsten Spielen. „Die Laxtener haben es sich insgesamt verdient den Sieg zu holen. Es war nicht unser Tag, wir haben vieles falsch gemacht und müssen uns an die eigenen Nase fassen. Wir machen es hoffentlich nächste Woche besser.", resümiert Hoff.

Aufgrund der Niederlage Union Lohnes bleibt der Rückstand auf den Tabellenführer zwar bei einem Punkt, zu erwähnen ist allerdings, dass Lohne noch ein Nachholspiel ausstehend hat. Des Weiteren lauert dahinter Eintracht Nordhorn mit drei Punkten weniger als Freren, allerdings auch mit zwei Spielen weniger. Es bleibt also definitiv spannend im Spitzenrennen. Für Freren geht es am Freitag weiter gegen Spelle-Venhaus II.