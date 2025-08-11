„Das war eine runde Sache“ – Geretsried II überzeugt zum Auftakt

In der Folgezeit boten sich einige weitere Gelegenheiten, die Führung auszubauen und früh für klare Verhältnisse zu sorgen. Aber Niko Karpouzidis trat den Ball deutlich übers Tor, nachdem zuvor Neuzugang Daniil Ozkan eine Flanke kurz vor der Torlinie verstolpert hatte. Wenig später rutschte Korbinian Dosch im Fünfmeterraum an einer scharfen Hereingabe von Lars Maison vorbei. Eine knappe halbe Stunde war gespielt, als Marc Thiess für die Vorentscheidung sorgte, als er Torhüter Eibl mit einem hohen Ball ins entferntere Eck das Nachsehen gab.

Als klare Angelegenheit gestaltete sich die Auftaktpartie des TuS Geretsried II gegen die Reserve des TSV Murnau. Schon früh zeichnete sich ab, in welche Richtung sich das Spiel entwickeln würde. Vier Minuten war erst gespielt, als Georg Kanzler allen Verteidiger davonlief und TSV-Torhüter Joshua Eibl mit einem platzierten Flachschuss überwand. „Wir hatten eine gute Intensität von der ersten Minute an, dass frühe Tor hat uns natürlich geholfen“, stellte TuS II-Trainer Lukas Haustein nach dem 4:0-Endstand fest.

Der zweite Durchgang begann wie der erste, mit dem Unterschied das der TuS noch schneller ins Tor traf: Zwei Minuten waren gespielt, ein Querpass von der linken Angriffseite gelangte zu Michael Öttl, der am hinteren Pfosten zum 3:0 einschob. Damit war die Partie entschieden. Zehn Minuten später beförderte Thies den Ball bei einer Ecke in einem unübersichtlichen Knäuel vor dem Murnauer Tor zum 4:0 in die Maschen.

Dass die Partie dann etwas verflachte und die Gastgeber zwei, drei weitere gute Chancen ungenutzt ließen, konnte Lukas Haustein leicht verschmerzen: „Man darf nicht vergessen, dass wir uns bei Regen und 15 Grad vorbereitet haben und jetzt das erste Spiel bei 32 Grad bestreiten, da nehme ich ihnen das nicht übel.“ Seine Fazit: „Das war eine runde Sache.“