„Das war eine Frechheit“ – Geiselbullach schimpft nach Niederlage im Spitzenspiel auf Referee

Einen herben Dämpfer im Aufstiegsrennen musste Geiselbullach einstecken. Ein Schuldiger in den Augen des TSV: der Schiedsrichter.

Geiselbullach – Drei Tage nach dem hart erkämpften Totopokal-Sieg in Otterfing setzte es für die Mannschaft von Spielertrainer Stefan Held eine deutliche 1:4 (0:2)-Niederlage beim SC Weßling. Damit bleibt der Dreikampf zwischen Geiselbullach (54 Punkte), Weßling (52) und dem an diesem Wochenende spielfreien TSV Moorenweis (50) weiter spannend. „Wir haben es weiter in der Hand“, versuchte Held die Verärgerung über das Spiel wegzuwischen. „Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen.“

Dem Schiedsrichtergespann um Referee Dominik von Maffei (Miesbach) dagegen schon. „Das war eine Frechheit“, schimpfte Held. So habe der Unparteiische eine bereits gezeigte Rote Karte nach heftigem Einwand der Weßlinger zurückgenommen. Auch die beiden Elferpfiffe seien mehr als fragwürdig gewesen, zudem sei dem TSV ein klarer Strafstoß verwehrt worden.

Schiedsrichter nimmt rote Karte nach Protest zurück

Es waren keine fünf Minuten gespielt, da rückte von Maffei unfreiwillig in den Mittelpunkt des Geschehens. Nach einem Handspiel außerhalb des Strafraums des Weßlinger Torwarts Michael Brieske zückte der Unparteiische die Rote Karte. „Auf Druck der Weßlinger hat er sie dann wieder zurückgenommen“, schimpfte Held. Dem Führungstreffer ging ein Handspiel eines Weßlingers voraus, in der Folge prallte das Spielgerät an die Hand von TSV-Kapitän Sebastian Schäfer. Den fälligen Strafstoß verwandelte Jakob Brugger (25.). „Das hat uns aus dem Konzept gebracht“, meinte Held.

In der Folge sahen die 180 Zuschauer ein Duell auf Augenhöhe. Allerdings: „Wir waren nicht zwingend genug, nicht durchschlagskräftig“, resümierte Held. Die Gastgeber nutzten ihrerseits die sich bietenden Möglichkeiten zu drei weiteren Treffern. Zehn Minuten vor dem Schlusspfiff gelang Florian Döhler der Bullacher Ehrentreffer. Held versicherte, dass die Niederlage sein Team nicht umwerfen werde. „Die Mannschaft ist gefestigt genug“, meinte der 30-Jährige. (Dirk Schiffner)