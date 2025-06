"Das war eine der größten und längsten Meisterfeiern in Dürrenzimmern"

Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Württemberg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an h.schmidt@fupa.net

Es war ein Pfingstfest, das Dürrenzimmern nicht so schnell vergessen wird. Mit dem Meistertitel der ersten Herrenmannschaft und gleich zwei Meisterschaften im Frauenbereich verwandelte sich der Ort in ein Meer aus Freude, Stolz und ausgelassener Feierlaune. Der TGV Dürrenzimmern hat sich mit einer überragenden Saison verdient zum Meister der Kreisliga B1 Franken gekrönt und kehrt in die A-Liga zurück.

Für Alexander Weiland war es eine ganz persönliche Geschichte: Nach Jahren kehrte er als Trainer zu seinem Heimatverein zurück – und fand einen Club im Umbruch. „Nach zwei Abstiegen in den letzten drei Jahren war das oberste Ziel, dass sich die Mannschaft wiederfindet und den Spaß am Fußball wiederentdeckt“, erklärt er. Dass daraus eine Meisterschaft resultieren würde, war im Sommer keineswegs absehbar. Aber: „Das haben wir wohl geschafft.“

Planung für die Kreisliga A läuft

Für den Aufstieg gibt es keine Zweifel: „Natürlich, wir freuen uns auf die A-Liga.“ Die Planungen laufen bereits. Zwar ist noch nichts final fixiert, doch Weiland verrät: „Wir sind noch offen für gezielte Neuzugänge, vor allem ein Vollstrecker und ein, zwei junge Talente mit Potenzial würden uns gut tun.“ Zugleich muss man den Weggang von Mats Zetsche verkraften, der studienbedingt künftig nur noch mit Zweitspielrecht und eingeschränkt zur Verfügung steht.

Zukunftsziele? Jetzt wird erstmal genossen

Was die kommende Saison bringt, will Weiland noch nicht definieren. „Soweit denken wir heute noch nicht“, sagt er offen. „Jetzt wird erstmal der Aufstieg realisiert und weiter genossen.“ Klar ist aber: Mit der Rückkehr in die Kreisliga A hat der TGV Dürrenzimmern einen wichtigen Schritt zurück in bessere Zeiten gemacht – getragen von Zusammenhalt, Leidenschaft und einem klaren Plan.

Die B-Liga ist Vergangenheit. Die A-Liga ruft. Und Dürrenzimmern ist bereit.