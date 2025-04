Doch Olaf Milz, der Sportliche Leiter der Preussen, grinste die meisten Sprüche und Seitenhiebe weg. "Wir werden unten rauskommen", hatte er zuversichtlich angekündigt: "Und wir fangen mit einem Sieg gegen Tangermünde an." Was am Sonnabend noch belächelt worden war, wurde am Sonntag bestaunt. Denn Milz sollte recht behalten: Ausgerechnet gegen den FSV Saxonia Tangermünde, der am Gründonnerstag die Tabellenführung übernommen hatte, gelang den Preussen der erste Sieg seit November.

"Wir waren immer überzeugt, dass wir jeden schlagen können", sagte Preussen-Coach Alexander Daul nach dem 4:2-Erfolg über Tangermünde und freute sich: "Das war ein Zeichen an die Konkurrenz, dass Preussen noch lebt. Vielleicht braucht es genau so einen Moment, um aus der Krise zu kommen." Doppelpacker Ihab El Zayet, Simon Moratschke und Daniel Trinh trafen zum Überraschungssieg, der von einem frühen Platzverweis gegen den Saxonen Marco Heise begünstigt wurde: "Das hat uns natürlich in die Karten gespielt."

Wie wichtig jener Heimsieg war, zeigt der Blick auf das Tableau der Landesliga Nord. Weil der SV Arminia Magdeburg beide Spiele zu Ostern gewonnen hat, stehen die Preussen auf dem ersten Abstiegsplatz. Doch die direkten Duelle warten im Saisonendspurt noch auf den Verbandsliga-Absteiger, der das Durchreichen in die Landesklasse verhindern möchte. Der Sieg über Tangermünde soll ein Anfang gewesen sein. "Das war ein Ergebnis, welches wir alle benötigt haben", sagte Daul. Mit seiner Spielprognose hatte Olaf Milz jedenfalls recht. Ob auch mit seiner Prognose für das weitere Abschneiden des MSC Preussen, werden die kommenden Wochen zeigen.