„Das war ein wildes Spiel – aber ein verdienter Sieg“

„Es war für uns ein sehr wichtiger Sieg, gerade gegen einen direkten Konkurrenten, der unter uns steht“, erklärte WSV-Trainer Giuseppe Millemaci nach dem Abpfiff. „Wir wollten sie nicht vorbeiziehen lassen, aber auch die Abstände nach vorne etwas verringern, das ist uns gelungen.“

Sein Team dominierte die erste Halbzeit klar, hatte „viele Spielanteile“ und kam immer wieder gefährlich über die Außenbahnen, ohne dabei die notwendige Effizienz im Abschluss zu zeigen. Erst kurz vor der Pause sorgte Antonio Millemaci für die verdiente 1:0-Führung (42.).

Die zweite Hälfte begann turbulent: Ein Fehlpass und eine unglückliche Verletzung im Aufbauspiel führten direkt zum 1:1-Ausgleich (46.). „Ab da begann eine wilde Phase“, so Millemaci. In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit mehreren Toren, Platzverweisen und intensiven Zweikämpfen. Nach Treffern von Maik Wilhelm (54., 89.) und dem späten Siegtreffer von Stefan Fuchs (90.) jubelten schließlich die Gäste aus Wendschott.

„Wir wollten den Sieg unbedingt haben, haben dran geglaubt und alles nach vorne geschmissen“, lobte der Coach seine Mannschaft. „Dieser Sieg gibt uns ein bisschen Selbstvertrauen. Nach so vielen Nackenschlägen in einem Spiel so zurückzukommen, zeigt, dass wir uns blind vertrauen und eine echte Einheit sind.“

Mit nun vier Punkten bleibt der WSV zwar im Tabellenkeller, setzt aber ein deutliches Zeichen im Kampf um den Klassenerhalt. Millemaci blickt optimistisch nach vorn: „Jetzt heißt es, den frischen Wind mitnehmen ins nächste Spiel gegen Wilsche und genau da anknüpfen, wo wir aufgehört haben.“