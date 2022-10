"Das war ein Sieg der Mentalität gegen die Qualität" Oberliga Süd +++ Blau-Weiß Zorbau überrascht gegen Tabellenführer FC Eilenburg

Nach der Pleite gegen den FC An der Fahner Höhe (1:6) und dem Remis beim FC Grimma (1:1) ist der SV Blau-Weiß Zorbau am Sonnabend in die Erfolgsspur zurückgekehrt - und wie! Die Mannschaft von Cheftrainer René Behring überraschte den FC Eilenburg und fügte dem Tabellenführer der Oberliga Süd seine erst zweite Niederlage der laufenden Saison zu.