„Das war ein reifer Auftritt“ – VfB Fallersleben II siegt souverän

„Das war ein reifer Auftritt von uns“, sagte Wienhold nach dem Spiel. „Wir haben TV Jahn früh unter Druck gesetzt, weil wir vermutet haben, dass sie damit Probleme bekommen würden – und genau so ist es gekommen.“ Bereits in der 13. Minute führte ein aggressives Pressing der Gäste zum Erfolg: Nach einem Ballverlust der Wolfsburger leitete Kevin Schäfer schnell weiter auf Dennis Pollak, der zur frühen Führung einschob.

In der Folge behielt Fallersleben die Kontrolle, auch wenn sich das Spiel zwischenzeitlich etwas hektisch entwickelte. TV Jahn kam vereinzelt über die linke Seite zu Vorstößen, ohne jedoch gefährlich abzuschließen. In der 32. Minute erhöhte der VfB nach einer sehenswerten Kombination über Louis Martinowski, Schäfer und Leon Geffert auf 2:0 – Geffert traf per Schlenzer sehenswert in den Winkel.

„Das 2:0 war für uns ein sehr guter Zeitpunkt“, so Wienhold. „Danach haben wir das Spiel weitgehend kontrolliert, Jahn hatte kaum Chancen.“

Nach der Pause stellte Fallersleben taktisch um, reagierte auf den zunehmenden Wind und die langen Bälle der Gastgeber. „Wir haben schnell auf eine Viererkette umgestellt – das hat uns in die Karten gespielt“, erklärte Wienhold. „Ab der 60. Minute hatte Jahn keine Kraft mehr, und wir konnten das Spiel ruhig zu Ende bringen.“

Trotz mehrerer verpasster Chancen zum 3:0 belohnte sich der VfB kurz vor Schluss doch noch: Issa Dante traf in der 88. Minute nach einer schönen Kombination zum Endstand.

„Wir haben das endlich mal erwachsen runtergespielt“, lobte Wienhold. „Das zeigt, dass wir aus unseren Erfahrungen gelernt haben und als Team reifer geworden sind.“

Mit nun 15 Punkten aus zwölf Spielen hat sich der Aufsteiger aus Fallersleben im sicheren Tabellenmittelfeld etabliert und kann mit Selbstvertrauen in das kommende Duell gegen den TSV Hillerse gehen. Für TV Jahn Wolfsburg dagegen bleibt die Lage düster: Nach zwölf Partien steht die Mannschaft weiter ohne Punkt am Tabellenende.